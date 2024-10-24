汽車衝進廠「暴撞員工頭部」影片曝！　保桿2凸物奇蹟救命

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記者張靖榕／綜合報導

美國科羅拉多州一家修車廠，日前一開門就發生車禍，汽車維修技師山姆（Sam）遭同事駕駛客戶的汽車衝撞，接著再捲入車下。然而他最後竟然幾乎沒有受傷，原因是車輛前保桿有2個凸出物，奇蹟般保住他的性命。

▲修車廠員工車禍意外，奇蹟保命還沒受任何重傷。（圖／翻攝YouTube）



整起事故都被監視器畫面清楚拍下，山姆當時打開維修廠大門，回頭調整維修架，沒想到此時一輛車朝維修架筆直衝過來，直接撞飛山姆，還可看見他的腦袋受撞上後方置物櫃。

事實上，汽車駕駛也是維修廠員工，他當時駕駛客戶車輛準備進廠維修，但疑似遇上煞車系統故障導致車禍。

事件發生後，修車廠員工紛紛跑來查看山姆的情況，不斷喊道，「山姆！山姆！你還好嗎？到底發生什麼事？」不過據了解，山姆本人幾乎毫髮無傷。

重播事故發生時的影片，山姆被撞擊最關鍵的一刻卡進了車底，原本腦袋被車輛迎頭撞擊幾乎都會受傷嚴重，但該車保險桿前卻有2根凸出物，類似於用來拖車的掛鉤，在撞擊到後方置物櫃時，首先撞上的就是那2個掛鉤，因此意外幫山姆的頭部製造了緩衝空間。