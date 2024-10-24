紐約名醫變態惡行曝！暴打性虐女友「淪性奴」　無麻醉手術掩蓋傷口

▲25歲女模希亞斯曾經登上暢銷男性雜誌男性雜誌《Maxim》。（圖／Instagram／willowwbarbie）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名年僅25歲的模特兒希亞斯（Maya Willow Sias），過去曾登上暢銷美國、英國、俄羅斯的男性雜誌《Maxim》，然而最近她卻因為一段孽緣而身心靈受創，她透過訴訟指控，過去在與紐約第五大道知名整形外科醫師馬哈穆德（Ammar Mahmoud）交往期間，遭到對方暴力毆打、性虐待，甚至遭到下藥性侵，還被逼迫三人行。

根據美媒《紐約郵報》，五官輪廓深邃的25歲女模希亞斯在當地時間22日一場要求賠償1000萬美元（近新台幣3億2100萬元）的訴訟中，指控她遭到40歲擔任知名整形外科醫師的前男友馬哈穆德暴力毆打、虐待，且馬哈穆德的行徑相當野蠻粗暴，導致她的臉部被重擊，眼眶骨更被毆打到碎裂，且頭部畸形、身體和臉佈滿血跡與瘀傷。

希亞斯透露，隨後她被前男友馬哈穆德帶到他所經營的Alinea醫療水療中心進行無麻醉填充手術，這是一場折磨人的手術，因為馬哈穆德沒有使用麻醉藥，「他用針刺我的臉，我感覺針在我骨頭上磨擦，並在腫脹的眼睛周圍注射填充物。」

Model savagely beaten, turned into ‘sex slave’ by sicko NYC plastic surgeon — who performed procedure without anesthesia to cover up his abuse: lawsuit: Ammar Mahmoud, 40, at one point allegedly beat his ex-girlfriend Maya Willow Sias, 25, so savagely he… https://t.co/UYGAzFUlqh pic.twitter.com/5Dubpbk5A9 — NahBabyNah #Trump (@NahBabyNah) October 23, 2024

希亞斯指控，其實馬哈穆德是偽裝成充滿愛心整形外科醫師的衣冠禽獸，因為他會暴力毆打、性侵與虐待多名女性，且經常吸毒和酗酒。希亞斯在長達16頁的民事起訴書中，放著過去交往9個月以來遭到暴力毆打所造成的瘀傷照片，並控訴自己簡直淪為馬哈穆德的「性奴隸」。

希亞斯在訴訟中回憶過去兩人結識交往的契機。她表示，2023年4月在邁阿密一場遊艇聚會中，她認識了馬哈穆德，當時對方還邀她和他、當時的女友「三人行」，儘管她回絕要求，但事後仍保持聯繫，不久後她前往紐約從事另一份模特而工作，雙方在一場旋風般的約會後建立關係。

▲涉嫌暴力毆打、性虐女友的紐約知名整形外科醫師馬哈穆德。（圖／翻攝自Alinea Medical Spa in New York）

儘管馬哈穆德帶著希亞斯前往邁阿密、杜拜旅行，並透過奢侈禮物進行愛情轟炸，但隨後希亞斯便很快見證對方的陰暗面，因為馬哈穆德幾乎每晚都會濫用麻醉劑、合成迷幻藥，強迫在夜晚發生性行為，且還會召妓。

希亞斯也在訴訟中提到，其實馬哈穆德的前妻也曾於2014年提出的訴訟中做出類似指控，指出在婚姻期間慘遭他性侵、暴力虐待和毆打。