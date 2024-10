紐約名醫變態惡行曝！暴打性虐女友「淪性奴」　無麻醉手術掩蓋傷口

▲25歲女模希亞斯曾經登上暢銷男性雜誌男性雜誌《Maxim》。(圖/Instagram/willowwbarbie)

記者羅翊宬/綜合報導

美國一名年僅25歲的模特兒希亞斯(Maya Willow Sias),過去曾登上暢銷美國、英國、俄羅斯的男性雜誌《Maxim》,然而最近她卻因為一段孽緣而身心靈受創,她透過訴訟指控,過去在與紐約第五大道知名整形外科醫師馬哈穆德(Ammar Mahmoud)交往期間,遭到對方暴力毆打、性虐待,甚至遭到下藥性侵,還被逼迫三人行。

根據美媒《紐約郵報》,五官輪廓深邃的25歲女模希亞斯在當地時間22日一場要求賠償1000萬美元(近新台幣3億2100萬元)的訴訟中,指控她遭到40歲擔任知名整形外科醫師的前男友馬哈穆德暴力毆打、虐待,且馬哈穆德的行徑相當野蠻粗暴,導致她的臉部被重擊,眼眶骨更被毆打到碎裂,且頭部畸形、身體和臉佈滿血跡與瘀傷。

希亞斯透露,隨後她被前男友馬哈穆德帶到他所經營的Alinea醫療水療中心進行無麻醉填充手術,這是一場折磨人的手術,因為馬哈穆德沒有使用麻醉藥,「他用針刺我的臉,我感覺針在我骨頭上磨擦,並在腫脹的眼睛周圍注射填充物。」

