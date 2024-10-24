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微軟：中國「社群機器人網軍」干預美選　誹謗反中候選人

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲微軟觀察到中國再度企圖影響美選，針對反中政治人物進行誹謗抹黑。（圖／路透）

文／中央社

美國科技巨頭微軟今天發布最新研究指出，中國控制的社群媒體機器人大軍，試圖影響阿拉巴馬州、德州、田納西州選民，並且誹謗佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）等反中政治人物。

根據路透社及微軟（Microsoft）網站，在2024年大選投票日只剩兩週之際，微軟威脅分析中心（Microsoft Threat Analysis Center,MTAC）觀察到俄羅斯、伊朗和中國意圖破壞美國民主程序的影響力活動。

據悉，中國鎖定主張反中政策的共和黨候選人及國會成員，包括阿拉巴馬州眾議員摩爾（Barry Moore）、德州眾議員麥考爾（Michael McCaul）、田納西州參議員布萊克本（Marsha Blackburn）及佛州參議員盧比歐。

據報導，這些機器人批評摩爾對以色列的支持，並且使用反猶言論。另一個相關的集體帳號聲稱，盧比歐涉及金融貪污。

這些機器人還強化對布萊克本競選對手的支持，同時散布關於她向製藥公司拿錢的說法，並且宣揚關於麥考爾涉及內線交易的陳述。

研究人員表示，這個團體名為Taizi Flood，先前被認為與中國公安部有關。報告提及，這些議員成為攻擊目標，是因為他們曾譴責中國政府的政策。

摩爾的發言人指稱，他的辦公室知悉此事。摩爾指出：「我們知道中國共產黨反猶，所以並不意外，他們針對我及其他支持以色列的政治人物，試圖在我們一生中最重要的選舉之前煽動分裂。」

對此，中國駐華盛頓大使館發言人指出，中方「無意且不會干涉美國大選」，此類說法「充滿了惡意猜測」。

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