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電商3逆風頻襲網家　詹宏志找統一當大股東救火

詹宏志引進統一企業，讓其出任網家大股東。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

23日晚間電商圈大震撼！電商老大哥網家（PChome）近來營運衰退，網家董事長詹宏志四處奔走找買家，證實將引進統一企業參與私募案，預計12月19日召開臨股會，屆時統一企業會成為持有3成股權且握有2席董事的大股東。

網家是台灣的元老級電商，詹宏志友人感嘆：「他從來沒放棄讓公司虧轉盈，將一手創立的公司大股東地位拱手讓人，絕對是非常沈重地決定。」電商圈人士坦言：「詹宏志很想把網家做好，可惜天時地利完全沒站在他這邊。」

今年以來，網家沒有讓人耳目一新的行銷策略，反倒因市場不斷流傳出售消息，讓網家疲於奔命不斷闢謠，創投圈人士直言：「雖然檯面上否認到底，但連傳統產業的投資部門都有收到風聲，他們還跑來問買網家有何好處。」

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攤開網家的業績結構，7成是3C產品銷售，剩下3成是快消品。綜觀電商圈，網家在3C產品握有強勢地位，被蘋果選為在台唯一的iPhone全系列授權經銷商，不過疫情期間因3C筆電缺料無貨可賣讓網家付出慘痛代價，今年冀望在AI新技術掀換機潮，「當前的AI技術，既有的筆電就跑得動，換機潮希望落空。」電商圈人士說。

為了搶救網家，詹宏志不惜拉下昔日栽培多年的接班人，改從新創界挖角張瑜珊出任執行長，目的是企圖拉高快消品業績占比，「但PChome起步太慢。」電商圈資深人士直言：「很難贏過靠快消品起家的momo（富邦媒），不僅網家缺少議價的能力，蝦皮、酷澎等後進者也只能靠下殺折扣搶市。」

反觀詹宏志不敢貿然行動，關鍵原因在2015年的「蝦皮之役」。這是網家最風光的一年，稅後淨利攀新高7.78億元，卻也是網家營運走衰的開端。那年，蝦皮瞄準C2C市場，挾著大股東騰訊的可觀資金插旗台灣，靠著補貼免運攻城掠地，重擊網家小金雞「商店街」，縱使詹宏志展現老大哥的霸氣跟進補貼，但市場人士分析，詹輕敵在先且未充分準備便開戰，最終子公司「商店街」淪為下市的命運。

2022年網家陷入虧損，詹宏志為了重振市場信心，隔年罕見站上股東會彎腰致歉，誓言公司沒賺錢就不領薪，沒人料到2023年擴損更嚴重，從虧5,300萬元變成虧6.6億元，至今詹從未領薪。張瑜珊過去曾透露，希望林口A7自動倉庫運營帶來契機，結果2023年啟用後，每月竟增加3,000萬元的營運負擔。

如今，為了讓網家續命，詹宏志甘願讓出大股東之位給統一企業，一位從網家離職的資深業務前員工搖頭說：「現在的電商市場競爭比往年更激烈，網家急需一位強而有力的人出面整頓公司，也急需重組一批具說服長才的業務團隊，重新提高與供應商之間的議價能力，才有助公司甩開虧損。」


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