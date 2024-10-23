習近平出席金磚峰會　提國際金融架構改革

▲習近平出席金磚峰會。（圖／路透）



文／中央社

中國國家主席習近平今天在喀山舉行的金磚國家峰會表示，當前形勢下，國際金融架構改革緊迫性突出，金磚國家要深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通，維護高水準金融安全，做好新開發銀行。

根據新華社報導，習近平23日在金磚國家領導人第16次會晤的講話表示，要推動國際金融體系更好反映世界經濟格局變化。

習近平提到，要建設和平、創新、綠色、公正、人文的金磚。他說，擴員是金磚發展史上重要里程碑，這次峰會又決定邀請多個國家成為金磚夥伴國，要保持好金磚發展勢頭。

習近平說，「烏克蘭危機」還在延宕，中國和巴西會同有關「全球南方」國家發起了烏克蘭危機「和平之友」小組，匯集更多致力於和平的聲音。要堅持「戰場不外溢、戰事不升級，各方不拱火」三原則，推動局勢盡快緩和。

他又說，加薩走廊的人道主義形勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起，相關各方間的衝突還在進一步升級；要推動盡快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。

習近平還說，中國電動汽車、鋰電池、太陽能產品等優質產能，為世界綠色發展提供助力。中方願發揮自身優勢，與金磚國家拓展綠色產業、清潔能源以及綠色礦產合作，推動全產業鏈「綠色化」發展。

俄羅斯是今年金磚峰會的主辦國。外界分析，俄羅斯正在推動建立一個跨境支付系統，以代替因入侵烏克蘭後，遭西方制裁而被排除在國際資金清算系統SWIFT之外。

根據俄羅斯衛星通訊社，習近平22日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談期間討論了兩國結算基礎設施的問題。報導指出，雙方討論了所有問題，包含金融合作方面的問題。