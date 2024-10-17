習近平對美中關係委員會晚宴致賀信：願同美國做夥伴、做朋友

▲習近平前往福建漳州視察。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平和美國總統拜登15日皆向美中關係全國委員會2024年度頒獎晚宴致賀信，習近平在賀信中闡述了對中美關係的看法和期待。他認為，中美兩國應成為對方的發展助力，而非阻力，「中國願意同美國做夥伴、做朋友。這不僅造福兩國，也惠及世界。」

《新華社》報導，習近平賀信在出席晚宴嘉賓及美國各界人士中引發強烈共鳴。他們表示，習近平主席的賀信傳遞出對中美關係的高度重視和對中美人民擴大友好交流的期待，為雙方深化互利合作注入新動力，願與中方一道共同推動兩國關係穩下來、好起來、向前走。

習近平賀信裡提到，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，攸關兩國人民福祉和人類前途命運，「中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理中美關係，始終認為中美各自的成功是彼此的機遇，兩國應該成為對方發展的助力而不是阻力。」

習近平指出，中國共產黨二十屆三中全會對中國進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，「開放是中國式現代化的鮮明標識，中國開放的大門只會越開越大。中國將加大制度型開放力度，持續建設國際化一流營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為中美合作帶來更多機遇。」

習近平強調，希望美中關係全國委員會和各界朋友繼續關心支持中美關係，繼續積極參與中國現代化建設並從中受益，多來往、多交流，不斷深化互利合作，「共同把舊金山願景變為實景，為兩國人民帶來更多福祉，為世界注入更多穩定性和正能量。」

晚宴由泛大西洋投資集團董事長兼CEO威廉·福特獲獎，福特引領領泛大西洋投資集團進入大陸市場24年，將大陸市場視為首要投資目的地。

