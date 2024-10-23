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台中最貴洲際酒店今開幕！基本房型2萬起跳　最頂級價格待公布

▲台中勤美洲際酒店。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中勤美洲際酒店今天正式開幕，座落在草悟道商圈，盡享交通之便立。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

位在台中草悟道商圈、由IHG洲際酒店集團直營管理的台中勤美洲際酒店今天正式開幕，館內共計206間客房，最基本房型定價2萬元，稅金以及服務費另加，一舉突破位在台中車站旁的李方艾美酒店，成為台中住房最貴飯店；但最頂級房型尚未公開，價格有待官方公布。

▲台中勤美洲際酒店。（圖／記者游瓊華攝）

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▲台中勤美洲際酒店基本房型定價每晚2萬元，服務費以及稅金另計，一舉突破李方艾美酒店成為台中最貴酒店。（圖／記者游瓊華攝）

勤美洲際酒店位在草悟道商圈旁，周邊就是綠園道、科博館、廣三SOGO百貨，也位在主要幹道、台灣大道旁，交通相當便利。今天台中市長盧秀燕、前市長胡志強等人都應邀參加剪綵揭幕式。市長盧秀燕致詞感謝勤美集團深耕台中20年，並看好台中前景，大力投資。

▲台中勤美洲際酒店。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中勤美洲際酒店每個房間都配有獨立浴缸。（圖／記者游瓊華攝）

硬體設施上，勤美洲際酒店每房都提供65吋液晶電視、獨立浴缸、Dyson吹風機、瑞典品牌備品，公設部分包括空中泳池、24小時健身房等，另外還有4間餐廳、1間酒吧與宴會空間以及4間獨立會議室。

勤美集團深耕台中，在台中已經打造誠品綠園道商場、金典綠園道商場、勤美術館、PARK2草悟廣場等。創辦人何明憲今天表示，勤美洲際酒店開幕只完成計畫的40%，未來10至15年還要再投入百億元來完成，並讓經營和管理升級，才能達到永續的目標。

▲台中勤美洲際酒店。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中勤美洲際酒店的高空泳池。（圖／記者游瓊華攝）

▲勤美洲際酒店。（圖／記者游瓊華攝）

▲勤美洲際酒店今天舉辦開幕儀式。（圖／記者游瓊華攝）

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