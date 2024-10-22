幫76年次姐妹徵男友「有刺青先錄取」　網笑：貼紙可以嗎？

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個人都希望可以找到理想型，就有網友「代姐妹徵男友」，開出7項條件令眾人看呆，包括「有刺青者優先錄取，無刺青也可以」、「要會釣蝦，酒品好的」。貼文引來不少人熱論，「有刺青、會釣蝦、酒品好，這很重要」、「最新釣魚方式？」「每天去逛釣蝦場就有了。」

一位女網友在●【爆廢公社二館】●發文，要幫76年次的姐妹徵男友，開出7條擇偶條件，包括「1.現居北部（新北佳）」、「2.有刺青者優先錄取，無刺青也可以」、「3.要會釣蝦，酒品好的」、「4.身高170公分以上即可」、「5.要有穩定工作，可接受能菸能酒，但不能賭與毒」、「6.年齡要小於76年次（姐妹設定）」、「7.限單身者／單親者 」。

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條件引發眾人熱論，「去各釣蝦場找看看不就得了」、「我只能說，可以去參加各大廟會活動，說不定遇得到，都有170、酒量好又有刺青，完完全全符合她的標準」、「現在管婚姻的是財神不是月老喔～別跑錯棚」、「刺青貼紙也可以嗎？」「財神才可靠，別找月老了！」

還有一票狂標註好友，「完全符合欸！釣蝦厲害、刺青滿背、酒品又好，身高也170以上」、「我朋友169穿鞋子才有170可以嗎」、「可惜了你不會釣蝦」、「快報名」、「為什麼我想到你？」「你可以報名」、「機會來了」、「我朋友超級會釣蝦，住台北信義區，精壯身高175。」