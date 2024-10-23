好市多馬鈴薯切開驚見「中間變黑」！網傻眼：奇異果跑錯攤？

▲原PO在好市多買的馬鈴薯，切開後發現「中間變黑」，還有空心的狀況。（翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

圖文鏡週刊

這是馬鈴薯還是奇異果？近日一名女網友分享在美式賣場好市多（Costco）買了馬鈴薯，結果切開發現「中央變黑」，不少網友看了傻眼，以為是「奇異果跑錯攤」。

一名女網友日前臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她在好市多賣了澳洲白皮馬鈴薯，隔天處理的時候，發現有約1/3袋切開的時候，內部都已經壞了，但外觀都沒有異樣，因此提醒消費者要注意。

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只見照片中的馬鈴薯切開後「中央變黑」，還有空心的狀況，網友看到直呼「乍看以為奇異果+1」「會不會是奇異果跑錯攤？」「還誤以為是黃金奇異果」「哇塞！馬鈴薯變奇異果欸！是否賺到？」

▲網友一看照片歪樓表示「以為是奇異果」。（翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

有網友也分享，「近3-4個月的白玉馬鈴薯品質非常不穩定…不然之前是每次去都能買到狀況好的！」「買過一次裡面有一半以上都是黑心的」「我昨天有煮到也是這樣的情況。沒吃」「我已經退了一次了」「買過一次也是類似的情形，後來就不買他的馬鈴薯」。

其實農業部網站曾針對「馬鈴薯塊莖中央變黑或空心能不能食用？」做出說明，農業部表示，馬鈴薯塊莖中央變黑或空心為生理障礙，無毒性，主要影響口感，可切除後再食用。



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