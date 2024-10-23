大林慈濟林英龍醫師10年「行醫攻略」　守護大埔偏鄉醫療

▲林英龍醫師服務大埔偏鄉，手中平常紀錄筆記本，寫著密密麻麻的個案紀錄 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大林慈濟醫院2002年起承接政府的「IDS計畫」，在偏鄉大埔設立醫療站，提供全天候醫療服務。這項計畫由林繁幸醫師首先擔任駐站醫師，並由林英龍醫師負責假日代班，直到2016年林繁幸醫師因健康問題而退休後，林英龍醫師成為常駐醫師。

大林慈濟表示，林英龍擁有偏鄉醫療的專業背景。年輕時，從日本自治醫科大學的臨床醫學研究所攻讀偏鄉醫療的博士課程。當時他的指導恩師安排他到各科學習偏鄉醫療的技能與新知識，也從恩師那裏學到了敬業精神和處事態度的重要性，學成歸國後，恩師送他一個寫著「醫道．人道」的小型方形匾額，目前懸掛在大林慈濟醫院健檢中心牆上。

林英龍表示，他深受恩師「醫道．人道」精神的影響，因此來大埔醫療站，深切體會到偏鄉醫療的重要性以及困難之處。年輕且缺乏經驗的醫師，可能會因為無法應對這樣的工作壓力，而感到恐慌和神經衰弱，最終逃離這個崗位。

林英龍醫師遠離塵囂來到嘉義縣偏鄉大埔鄉，守護居民健康，已近十年。盡管他是家庭醫學科醫師，但在處理各式各樣的緊急醫療狀況時，也須充當外科醫師的角色，並立即做出判斷並採取相對應的處置措施。

在他的筆記中，記錄了許多個案，包括被蛇咬傷、被魚鉤勾傷、魚刺刺傷、虎頭蜂螫傷、野狗野貓、山豬咬傷、農作割傷、車禍、急性心臟疾病等。其中外科相關的個案就有326個。他透過回顧這些經歷，來省思醫療工作並進一步改進。

令他印象深刻的是曾經成功救治了一名接近休克的居民，該居民因心肌梗塞差點喪命。當時，他在山上割筍子，因天氣太熱沒喝水、也沒做適當的防護，身體出現冒冷汗及胸悶症狀，並在嚴重脫水和血壓下降的情況下趕到醫療站。林醫師立即為他進行心電圖檢查，發現心肌梗塞的情況，並迅速採取打點滴措施，最後成功將他送往大醫院進行心導管手術，拯救該民眾的生命。