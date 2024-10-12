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新北「十上大門」偏鄉四校共學　師生跨校混齡分組比拚

▲新北偏鄉四校共學 跨校混齡分組比拚。（圖／新北市石門國小提供）

▲新北「十上大門」偏鄉四校共學，師生共伴學跨校混齡分組比拚。（圖／新北市石門國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「十上大門－偏鄉小校跨校共學」由新北市十分國小、上林國小、大坪國小與石門國小聯合辦理，透過台灣公益聯盟協力支持，致力於發展小校共伴的SDGs永續教育平台。本次四校參與師生約200位，學生跨校分成八組，進行八大特色課程闖關活動，匯聚了小校的智慧與經驗，為學生提供多元展能的舞台。

石門國小校長蔡清寬表示，本次四校師長共同討論精心規劃的八大特色課程關卡，包含高塔疊疊樂、離開地球的球、聰明食魚趣、成語配對王、認識十分ACE  、永續行動我最行、球感我最行、跳出新世界等。每道關卡均有獨特的永續教育意義，闖關過程皆強調學生間的合作，讓不同學校的孩子在短短一天內相互認識、彼此激勵合作，深化偏鄉小校孩子的群性，看見彼此的亮點。

▲新北偏鄉四校共學 跨校混齡分組比拚。（圖／新北市石門國小提供）

十分國小校長利一奇表示，「認識十分ACE」永續環境絹印課程致力於將在地文化與自然生態融入課程當中，並結合IPAD數位載具推廣「永續行動我最行」的具體作法，讓守護地球的理念與精神，落實於日常生活中。

大坪國小校長石啟宏也說，透過這次的跨校活動，設計疊高塔及控球的競賽遊戲，在競賽過程中，與他人進行溝通和交流，能拉近彼此距離，也能提供學生間相互合作與人際互動的經驗，以強化偏鄉小校的群性發展。

▲新北偏鄉四校共學 跨校混齡分組比拚。（圖／新北市石門國小提供）

上林國小校長陳彥宏表示，對於長期生活在群山環抱中的上林孩子來說，看到依山傍海的海濱學校，讓他們體會到不同學校的課程活動差異。此外，校際互動能激發孩子的鬥志，區域合作則建立了溝通平台，讓學生不僅獲得刺激，教師之間也能互相激盪，增添教學上的火花與靈感。

八大課程闖關活動精彩刺激又好玩，大坪國小六年級學生張珈琦就表示:能和不同學校的同學們一起分享、一起學習，真的是個特別的經驗。石門國小六年級學生廖芷唯也說，在石門就可以一次學到四個學校有趣的課程，真的很開心也很特別，希望下次可以再繼續辦理。

石門國小校長蔡清寬，偏鄉小校共伴計畫是一個極具價值的方案，透過各校的聯盟與交流，讓學生了解不同地理環境下的課程特色，促進彼此學習與對話，增強群體互動，幫助孩子們拓展思考的深度，開啟接軌世界的視野。我們特別感謝台灣公益聯盟的支持與關注，期盼讓更多偏鄉孩子在互助合作中成長，展現孩子的潛力與創意。

▲新北偏鄉四校共學 跨校混齡分組比拚。（圖／新北市石門國小提供）

▲新北偏鄉四校共學 跨校混齡分組比拚。（圖／新北市石門國小提供）

▲新北偏鄉四校共學 跨校混齡分組比拚。（圖／新北市石門國小提供）

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