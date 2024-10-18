彰化傳奇「老立仔」辭世！地方人士憶金錢豹槍擊案　3檢1警遭拔官

▲彰化傳奇人物「老立仔」告別式。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣知名傳奇人物「老立仔」許炏立日前辭世，今(18日)舉行告別式，享壽74歲，現場有上千人與各級民代及百輛超跑、廂型車送行。許炏立22年前捲入台中金錢豹槍擊案，意外扯出3名檢察官及1名警官喝花酒案外案，分別遭撤職、降級及記過處分，也因為許炏立在地方的地位頗高，因此他的告別式也成為當地大事。

根據公務員懲戒委員會92年度鑑字第10080號公懲議決書，2002年9月間3名檢察官和1名警官，受邀到台中金錢豹酒店，突然間有人闖入包廂開槍，造成1人受傷，法務部及內政部組成專案小組展開調查。

經法務部調查證實，當時有3名檢察官與1名刑事組長，受邀在有女陪侍的金錢豹酒店包廂喝酒作樂，席間「老立仔」與多名重量級人士也在場，並有近20名女子坐檯陪侍，不料於酒店門口欲離去時發生槍擊事件，一名黑道大哥腿部中彈，而一行人離開金錢豹的身影也全被拍下。

此違法失職案件經法務部送請公務員懲戒委員會議決，3名檢察官分別被撤職及降級改敘處分，該名刑事組長也因此被警局改調非主管職務，如今有的已經退休、也有檢察官轉任律師。

認識「老立仔」的地方人士表示，他為人親和但行事相當低調，近幾年因身體狀況不好，幾乎沒有公開露臉，月初傳來過世消息，享壽74歲。

「老立仔」的女兒許雅琳是彰化縣議員，服務認真累積好口碑，人稱「彰化好女兒」，也因為「老立仔」在地方上份量十足，因此今天舉行告別式時，不僅有上千人參加，就連前台中市議會議長顏清標也出席，甚至還頻頻拭淚，成為當地大事。