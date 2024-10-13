　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「黑白大廚」掀台韓營養午餐論戰　團膳業喊冤：1關鍵輸在起跑點

▲▼韓國訂位平台提供黑白大廚餐廳預約。（圖／翻攝自Catch table官網）

▲「黑白大廚」爆紅，也掀起台灣和韓國營養午餐論戰。（圖／翻攝自Catch table官網）

記者楊惠琪／台北報導

韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》在台灣爆紅，進入前15強的國小營養午餐廚師李美英在網路引發熱議，有家長說，如果實境秀在台灣，恐怕很難有營養午餐廚師參賽，因為孩子常抱怨營養午餐很難吃。團膳業者喊冤，韓國的供餐形式、人員配置都優於台灣，最重要的關鍵是每餐預算高達台幣200元，「台灣學餐在起跑點就輸了一大截。」

李美英曾在韓國慶尚南道下北小學擔任15年營養午餐廚師，這次角逐「黑白大廚」以學生營養午餐參賽，讓三星主廚評審安成宰大讚：「是小學生的口味，但是很好吃，讓我吃不停」；另一位評審白種元也說：「是妳做得讓他們很喜歡吃吧」，網路上也引爆台韓兩地營養午餐的比較討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，韓國每所學校全面自設廚房，採公辦公營模式，每人每餐的預算高達200元，包含食材跟人事費用，全部都是政府補助，因此學生可以吃到熱騰騰的餐點，且學校的廚工比例高，可以更精緻化餐點內容。

陳明信指出，反觀台灣，供餐形式就有公辦公營、公辦民營、民辦民營等形式，業者素質不一，每餐單價從40元到70元都有，全國均價每餐約55元，而且還包含食材和人事成本費用，光是最關鍵的每餐餐費價格，台灣就輸在起跑點了。

陳明信還說，韓國緯度高，氣候不像台灣濕熱，韓國會有泡菜、醃蘿蔔等涼拌菜，台灣則限制很多，不能有涼拌菜、很多調味不能添加，因為天氣潮濕，必須保持一定高溫，「就嫌打開來青菜又黃又爛，顏色不好看。」

曾舉辦多屆台灣學校午餐大賽的大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，台灣營養午餐面臨缺工、低薪、高齡化等問題，學校午餐應該是非常專業的領域，必須在三、四個小時內完成上千人、甚至上萬人份的餐點，從出餐、供餐等流程到食安問題，每個環節都很專業，但台灣對待廚師、廚工的條件很糟糕，好像誰都可以做，歸咎原因就是台灣欠缺一個營養午餐專法來好好規範。

立委吳春城也說，台灣營養午餐起碼落後日韓50年，韓國早在1981年就訂定專法規範學校營養午餐，從供餐形式、食材挑選、營養成分、食安控管等都有統一法規管理，台灣則放任地方各自為政，「每餐50元能給孩子吃到什麼餐點」，呼籲教育部應有決心，朝野一起加速推動讓「學校供餐法」儘速上路。

相關新聞：學校午餐被嫌難吃、像廚餘　營養師揭優勢：青菜比例高且多元

ET快訊
《黑白大廚》評審也認證「台灣1小吃」！　安成宰IG貼文被挖
孫安佐偷改名盼隱姓埋名！　逃離狄鶯孫鵬險喪命：不要那麼在乎我
快訊／高雄雜草空地驚見屍體！　已呈風化狀態
驚天大爆炸！恐怖畫面曝　車臣4人死亡
安成宰餐廳爆財務危機停業！　靠《黑白大廚》翻紅救回

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新校友敲響廣播金鐘　節目獎、主持人獎大放異彩

《黑白大廚》評審也認證台灣1小吃！安成宰「6年前貼文」曝光

靠勞力賺錢！她納悶「薪水比發展性重要嗎」　網點頭：沒錢有啥用

鋒面東北季風夾殺「變天時間曝」　北、東部下雨又降溫

營養師：台灣學餐青菜份量不輸日韓　哆啦Ａ夢「記憶吐司」也上桌

「黑白大廚」掀台韓營養午餐論戰　團膳業喊冤：1關鍵輸在起跑點

台鐵鋼軌驚現裂縫「福隆-石城」採單線通行　纜線也遭竊急報警

AI寫學習歷程容易識破！招聯會解析多元入學攻略：大學營隊沒加分

少子化反轉了？他陪產檢「見1幕」嚇到：一堆妹子在等

爸想退休了！每月拿2萬孝親費「沒有很過分」　網看傻：當你0050嗎

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

世新校友敲響廣播金鐘　節目獎、主持人獎大放異彩

《黑白大廚》評審也認證台灣1小吃！安成宰「6年前貼文」曝光

靠勞力賺錢！她納悶「薪水比發展性重要嗎」　網點頭：沒錢有啥用

鋒面東北季風夾殺「變天時間曝」　北、東部下雨又降溫

營養師：台灣學餐青菜份量不輸日韓　哆啦Ａ夢「記憶吐司」也上桌

「黑白大廚」掀台韓營養午餐論戰　團膳業喊冤：1關鍵輸在起跑點

台鐵鋼軌驚現裂縫「福隆-石城」採單線通行　纜線也遭竊急報警

AI寫學習歷程容易識破！招聯會解析多元入學攻略：大學營隊沒加分

少子化反轉了？他陪產檢「見1幕」嚇到：一堆妹子在等

爸想退休了！每月拿2萬孝親費「沒有很過分」　網看傻：當你0050嗎

台灣原住民與紐西蘭毛利族人　千里相會載歌載舞同歡樂

AI取代人工！最新調查「9大行業裁員」排名曝光　科技業砍最兇

小學保健室熊抱人夫告白　校護摩鐵激戰嬌喊：明天換我騎你

黃偉哲見證府城隍廟跨界合作　推動台南宗教優質化與SDGs永續發展

世新校友敲響廣播金鐘　節目獎、主持人獎大放異彩

快訊／一周內第二起！台中男陳屍公園　嚇壞晨運民眾

新竹以北6間人氣義大利麵餐廳！收藏起來今晚就訂位

孫安佐偷改名盼隱姓埋名！　逃離狄鶯孫鵬險喪命：他們可以不要那麼在乎我

《黑白大廚》評審也認證台灣1小吃！安成宰「6年前貼文」曝光

靠勞力賺錢！她納悶「薪水比發展性重要嗎」　網點頭：沒錢有啥用

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

可能還有颱風　最新預測曝

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

搬新家發現「鄰居門窗全封死」　網勸：快搬

17：30搭UBER「隔1.5小時還在內湖」　傻眼原因曝

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

愛愛別用凡士林！泌尿醫曝保險套5行為超NG

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

對國家沒感情又拿補助　黃揚明再罵楊大正

她穩交「找月老報告」被甩！網認：斬很快

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

更多熱門

相關新聞

築間前3季營收寫新高　東北亞首店10／25開幕

築間前3季營收寫新高　東北亞首店10／25開幕

築間（7723）公告9月營收，單月合併營收為4.82億元，月減7.89%、年減2.14％；累計今年前3季合併營收為43.59億元，年增0.84％。築間指出，集團積極進行海內外布局，東北亞首店將於10／25在日本大阪開幕，持續擴大市占率增添業績。

孩子吃點心是促成長！營養師曝備餐重點

孩子吃點心是促成長！營養師曝備餐重點

全家9月營收寫同期新高　看好秋冬暖商機挹注10月業績

全家9月營收寫同期新高　看好秋冬暖商機挹注10月業績

公益路餐飲激戰區洗牌　網美泰餐收攤、「台南擔仔麵」攻年輕消費群

公益路餐飲激戰區洗牌　網美泰餐收攤、「台南擔仔麵」攻年輕消費群

遭爆外遇美女營養師害正宮病逝　名醫出面回應了

遭爆外遇美女營養師害正宮病逝　名醫出面回應了

關鍵字：

營養午餐台韓比較健康飲食教育改革餐飲業

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

西班牙男涉詐10億躲台灣！警拿他沒轍

詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面