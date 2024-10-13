「黑白大廚」掀台韓營養午餐論戰　團膳業喊冤：1關鍵輸在起跑點

▲「黑白大廚」爆紅，也掀起台灣和韓國營養午餐論戰。（圖／翻攝自Catch table官網）

記者楊惠琪／台北報導

韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》在台灣爆紅，進入前15強的國小營養午餐廚師李美英在網路引發熱議，有家長說，如果實境秀在台灣，恐怕很難有營養午餐廚師參賽，因為孩子常抱怨營養午餐很難吃。團膳業者喊冤，韓國的供餐形式、人員配置都優於台灣，最重要的關鍵是每餐預算高達台幣200元，「台灣學餐在起跑點就輸了一大截。」

李美英曾在韓國慶尚南道下北小學擔任15年營養午餐廚師，這次角逐「黑白大廚」以學生營養午餐參賽，讓三星主廚評審安成宰大讚：「是小學生的口味，但是很好吃，讓我吃不停」；另一位評審白種元也說：「是妳做得讓他們很喜歡吃吧」，網路上也引爆台韓兩地營養午餐的比較討論。

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中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，韓國每所學校全面自設廚房，採公辦公營模式，每人每餐的預算高達200元，包含食材跟人事費用，全部都是政府補助，因此學生可以吃到熱騰騰的餐點，且學校的廚工比例高，可以更精緻化餐點內容。

陳明信指出，反觀台灣，供餐形式就有公辦公營、公辦民營、民辦民營等形式，業者素質不一，每餐單價從40元到70元都有，全國均價每餐約55元，而且還包含食材和人事成本費用，光是最關鍵的每餐餐費價格，台灣就輸在起跑點了。

陳明信還說，韓國緯度高，氣候不像台灣濕熱，韓國會有泡菜、醃蘿蔔等涼拌菜，台灣則限制很多，不能有涼拌菜、很多調味不能添加，因為天氣潮濕，必須保持一定高溫，「就嫌打開來青菜又黃又爛，顏色不好看。」

曾舉辦多屆台灣學校午餐大賽的大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，台灣營養午餐面臨缺工、低薪、高齡化等問題，學校午餐應該是非常專業的領域，必須在三、四個小時內完成上千人、甚至上萬人份的餐點，從出餐、供餐等流程到食安問題，每個環節都很專業，但台灣對待廚師、廚工的條件很糟糕，好像誰都可以做，歸咎原因就是台灣欠缺一個營養午餐專法來好好規範。

立委吳春城也說，台灣營養午餐起碼落後日韓50年，韓國早在1981年就訂定專法規範學校營養午餐，從供餐形式、食材挑選、營養成分、食安控管等都有統一法規管理，台灣則放任地方各自為政，「每餐50元能給孩子吃到什麼餐點」，呼籲教育部應有決心，朝野一起加速推動讓「學校供餐法」儘速上路。

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