獨／調查局1950萬安毒詭異失蹤4年　竟是自己人「惡搞」真相曝

▲調查局「某人」偷藏毒品震撼檢調，意外查出航基站前組長徐宿良夫妻(圖)涉嫌盜賣案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者劉昌松／台北報導

調查局航基站2019年查扣6.5公斤安非他命離奇遺失，桃園地檢署指揮調查局多次搜索一無所獲，卻在另案查出調查官徐宿良涉嫌盜賣其他毒品獲利1.6億元後，這批6.5公斤安毒（市價約1950萬）又在2022年間，出現在航機站地下室鐵櫃內，失而復得情節引發譁然，辦案人員懷疑是航基站「某人」因績效問題，故意藏毒惡搞同事，但全案查無事證，最終處分不起訴。

航業調查處基隆調查站(航基站)2019年偵辦阮如玉走私毒郵包案，承辦調查官詹孟霖在3月間，請副主任林聖智打開槍械室，取出查扣的24條鋁箔紙包裝、共逾6.5公斤安非他命，並交代學弟鄭翊幫忙送到新北市新店區的調查局本部化驗，9月間，航基站查扣另案陳楷杰走私案，1182公斤的愷他命原料分裝在48個藍色塑膠桶，堆放在地下室庫房內。

2019年11月間，檢察官催促阮如玉案化驗報告，林聖智、詹孟霖等人找不到6.5公斤安毒，卻造假公文佯稱毒品送驗中，直到2020年11月間，新任主管督導逾期積案，扣案毒品不見的醜聞曝光，檢察官指揮調查局北機站前往搜索，時任航基站緝毒組長徐宿良曾表示，地下室庫房的鐵櫃被藍色塑膠桶擋著，不會有人把物品放置鐵櫃內。

▲徐宿良與妻子李翠萍住處大量精品包、名牌錶遭查扣。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

專案小組決定清查航機站可能涉案人員，意外發現徐宿良原本負債累累，卻在10年內大翻身，與妻子李翠萍生活豪奢，住處宛如愛馬仕、勞力士等精品展示館，原來徐宿良9度盜賣扣案毒品，獲利上億元，桃園地檢署在2021年依貪污、販毒等罪起訴徐宿良夫妻，時任航基站副主任林聖智、調查官詹孟霖等人被訴偽造文書等罪。

但檢察官認為，徐宿良慣用手法是用假貨掉包，掩飾盜賣毒品犯行，遺失的6.5公斤安毒成了懸案，直到2022年9月，調查局要銷毀陳楷杰毒品案查扣物，把航機站地下室48個藍色塑膠桶搬出來，有調查官好奇推搖了一下桶子後方的鐵櫃，出現物品晃動聲，竟是消失多年的阮如玉案6.5公斤安毒。

桃檢持續調查林聖智、徐宿良、詹孟霖、鄭翊等4人涉嫌藏匿證物罪，仔細比對4人說詞與同事證述，勘驗航基站監視錄影畫面，發現在陳楷杰案48個藍色塑膠桶放置地下室期間，靠牆的鐵櫃門被堆疊的塑膠桶擋住，無法輕易在短時間內清空塑膠桶，再打開鐵櫃藏放毒品。

▲桃園地院審理徐宿良案至今3年未結案，查扣的賓士大G等3輛名車拍賣流標。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢察官認為，6.5公斤安毒早在2019年11月前就被藏進鐵櫃，並非2022年才被人偷偷放回，林聖智、徐宿良等4人都與本案息息相關，應非藏毒嫌犯，尤其徐宿良當時為免自己販毒案曝光，應該最希望消失的安毒趕快被找到，免得遭牽連調查，因此以罪嫌不足等理由，處分4名被告都不起訴。

特殊的是，檢調偵辦安毒遺失案期間，曾安排多名航基站調查官接受測謊，僅有1位「某人」出現不實反應，知情人士指出，「某人」疑似因績效問題，不滿同仁把扣案毒品隨意放置，所以偷偷將毒品藏起來，後來事情鬧大了，還扯出徐宿良販毒案，「某人」更不會輕易承認，但因測謊結果只能當成參考，無其他證據可證明「某人」涉嫌犯罪，全案就此偵結。