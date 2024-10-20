休完產假又懷孕　英國女被老闆開除「獲賠120萬」

▲女子修完產假準備回歸工作崗位時再度懷孕，遭公司開除，獲賠120萬元。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女子妮姬塔（Nikita Twitchen）剛到新公司沒多久就懷孕，入職8個月就開始請產假，不過當她準備重返工作崗位時，再度懷孕，當消息傳入老闆耳中之後，她被解僱了。針對此案，法官下令公司與49歲公司總經理必須賠償她2萬8706英鎊（約新台幣120萬元）。

Wales Online、Metro等報導，妮姬塔2021年10月進入First Grade Projects公司擔任辦公室行政助理，自認與49歲總經理傑瑞米摩根（Jeremy Morgan）維持著良好工作關係，但這份工作開始沒多久就發現懷孕，並於2022年6月休產假。

到了2023年2月17日，妮姬塔參加重返工作崗位的公司會議，傑瑞米摩根也有出席，他明確表示歡迎妮姬塔回歸。但她宣稱，當她在會議上表明再度懷孕的消息時，她的老闆感到震驚，且她的產假3月26日結束時，公司沒有跟她連絡相關事宜，她多次追問傑瑞米摩根，但最終被解雇，理由是財務困難。

當妮姬塔參加重返工作崗位會議時，已有8周身孕。法官認為，在2月會議上，傑瑞米摩根並未提及公司財務困難或需要裁員的狀況，且實際上公司經營狀況良好，加上他得知懷孕消息後態度出現改變等因素，認定妮姬塔是因為懷孕遭解僱，這狀況對她來說不公平且歧視，下令公司及傑瑞米摩根必須支付2萬8706英鎊賠償金給妮姬塔。

消息傳出後，First Grade Projects也發布聲明表示，對於法官裁定結果感到失望，正積極審閱所有相關資訊，同時考慮所有選項，現階段無法提供進一步評論。

依據英國規定，女性最多可擁有52周的產假，包括26周普通產假（Ordinary Maternity Leave）與26周額外產假（Additional Maternity Leave），除非寶寶早產，最早可在預產期前15周開始請產假。雇主須依照「法定產假支薪」（SMP）給付雇員，即雇員在預產期15周之前，連續工作26周且其薪資達到最低「國家保險」標準才符合領取資格，前6周為平均每周收入的90%（稅前），其餘33周是每周184.03英鎊或每周平均收入的90%（以較低者為給付標準）。