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跨越偏見、走向理解　「性別讀劇」展現多元性別故事

▲「性別讀劇」展現多元性別故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「性別讀劇」展現多元性別故事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府致力提升民眾的性別平等意識，今年推動「好好東(懂)性別」計畫，結合勵馨基金會以戲劇為媒介推動性別平等，於20日在就藝會(臺東表演藝術創生基地)小劇場舉行「性別讀劇－《相遇．相癒》」公演。這場演出邀請25至60歲的素人演員經過四個月密集培訓後登台，以真摯的生命故事，呈現性別平等的深刻意涵。

台東縣長饒慶鈴表示，社會處去年與台東縣同寮協會合作演出的性別劇場《我們眼中的我們》，受到熱烈迴響，為吸引更多民眾關注性別平等議題，今年特別攜手勵馨基金會共同打造更具深度的演出，並借助其大型舞台劇「拾蒂」的製作經驗，組成專業性平戲劇工作坊，並邀請素人透過書寫生命與戲劇展演的形式，引導社會大眾關注性別議題，將台東在地的性別故事融入演出，反映民眾面對性別挑戰的真實體驗。

縣府社會處陳淑蘭處長指出，「性別讀劇－《相遇．相癒》」的演員陣容來自各行各業，包括職業婦女、東漂青年、退休長者和白領上班族，展現不同背景下的性別故事。劇目涵蓋多個性別議題，如目睹兒童、家內性侵、受暴婦女故事、熟人性侵及多元性別代表人物葉永鋕的故事等。劇中不再強調對立與衝突，而是以尊重與溝通為核心，引導觀眾換位思考，理解角色面臨的困境，學習如何突破性別偏見。

社會處說明，演員歷經4個月、總計75小時的培訓，過程包括劇本創作、肢體表達、聲音訓練及即興演出。培訓階段自7月素人招募說明會展開，隨後在8月舉辦劇本寫作工作坊、9月進行演員培力課程，並於10月完成彩排與正式演出，透過性平劇場演出，傳遞女性堅定和勇敢的力量，為性平發聲，朝向更加友善、平等的社會邁進。

現場觀眾反應熱烈，多位觀眾在演出結束後表示，劇中場景彷彿看見了自己的生活片段。有一名年輕觀眾感嘆道：「這部戲讓我重新省思平日忽略的性別不平等議題。」另一位中年女性觀眾則表示：「透過這些故事，學會了如何更理解和尊重不同性別角色的選擇。」

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