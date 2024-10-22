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大逆轉！招待18人遊東莞涉賄選　法官打臉《反滲透法》判無罪

▲彰化退休員警免費招待里長等18人赴陸旅遊6天涉賄。（示意圖／民眾提供，資料照）

▲彰化退休員警免費招待里長等18人赴陸旅遊6天涉賄。（示意圖／民眾提供，資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名鄭姓退休員警在大陸經營房地產正要招商，免費招待老友蔡姓里長等18人到東莞旅遊6天，鄭男一度被羈押進看守所，時值總統立委大選敏感時刻，檢方將2人依涉違反反滲透法、總統副總統選罷法起訴，由於當時「侯柯配」、「柯侯配」還在民意調查階段，法官認為無法證明有期約賄選行為，認定檢方舉證不足，判2人無罪。

檢方偵辦，該團出發前就成立LINE「東莞旅遊」群組，鄭男於11月11日傳送訊息給蔡男，「煩請傳至群組投配票，謝謝」，預告當天晚宴有「東莞市黃江鎮副鎮長」跟大家聚餐。受招待人共計18人，每人原應收取機票錢為人民幣2,000元，由鄭男全額負擔，每人約台幣2萬元，總計招待出遊金額共36萬元。

當晚，在鄭男經營的酒店內，除副鎮長外，還有副書記等官方人員陪同用餐。20日晚上8時許，於晚宴敬酒時，又向團員公開表達，「我是警察退休，請大家支持也是員警的侯友宜」，全案經檢察官偵查終結，認本件事證明確，於今年2月6日向法院提公訴。

庭訊時，鄭男否認投票行賄犯行，辯稱：他和蔡里長是小時候就認識的朋友，在大陸經營房地產多年，因商業城想要招商，問蔡有沒有興趣來大陸看看，可以邀幾個朋友由我招待，跟政治完全沒有關係，沒想到蔡男找了那麼多人來，但已經開口說要招待了，也不好意思反悔。

蔡里長辯護人辯稱，蔡等人與鄭至東莞旅遊時，總統候選人尚未確定，還在民意調查階段，當時「侯柯配」、「柯侯配」一直爭論不休，直至2023年11月24日才確定為「侯趙配」並辦理候選人登記，鄭傳送訊息請支持「候柯配」，是針對當時的民調，並非針對總統選舉正式投票時之請求，蔡也沒有說一定要投票。

法官調閱卷內除證人陳女在偵查中證述外，查無其他證據證明被告蔡男有允諾行使投票權。縱使被告蔡有接受鄭招待至東莞旅遊，難認有受賄收受不正利益。審酌認為，雖鄭男招待蔡男等人到東莞旅遊的時間在總統大選前，時機甚為敏感，但檢方提出的證據，尚不足以證明鄭男具有行使總統選舉投票權，亦不足以證明蔡里長有收受賄賂而同意投票，不能證明被告2人犯罪，依法應為被告2人無罪之諭知。

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