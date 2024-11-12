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快訊／天兔今晨生成　史上首次「11月4颱共舞」路徑曝

（圖／翻攝CyclonicWx）

▲目前西北太平洋有銀杏、桔梗、天兔、萬宜4個颱風。（圖／翻攝CyclonicWx）

記者陳俊宏／台北報導

史上首次11月4颱共舞！中央氣象署表示，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，於今日凌晨2時發展為輕度颱風「天兔」。氣象署預報員張承傳指出，天兔有機會變中度颱風，預估周五來到呂宋島北邊近海，後期變數較多，可能移動到台灣附近，得持續觀察。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市

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氣象署今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周三清晨東北季風加上桔梗颱風外圍雲系影響，桃園以北、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨或豪雨機率，東部有局部大雨機率，其他地區也有零星降雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，周三白天起東北季風減弱，桔梗颱風遠離，降雨較趨緩，但桃園以北、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨；周四東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨。

張承傳表示，周五、周六天兔颱風較靠近，受其外圍環流影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，南部、中部山區有零星短暫陣雨；周日東北季風增強，影響到下周一，桃園以北、東半部有局部短暫雨。

張承傳分析，天兔可能變中颱，預估周五來到呂宋島北邊近海，後期變數較大，可能在巴士海峽停留一段時間，再往南海走，或持續北上，有機會來到台灣附近，但強度也會開始減弱，周六後怎麼走得持續觀察。

至於另外三颱動向，張承傳表示，位於南海的銀杏颱風，今天將減弱為熱帶低壓；桔梗颱風今往東沙島海面前進，之後慢慢移動到廣東海面；萬宜颱風持續偏西移動接近呂宋島，到呂宋島時間可能落在周日、下周一，後期路徑不確定性較大。

▼4颱路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼關注天兔颱風未來動向。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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