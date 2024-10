川普狂贏5大搖擺州「可望強勢回歸？」　2地民調拉不開

▲民調顯示,賀錦麗與川普的支持度持續拉鋸。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

英國民調公司「Redfield & Wilton Strategies」最新數據顯示,在今年美國大選的8個搖擺州裡,共和黨候選人川普可望拿下5州,獲取至少268張候選人票,強勢回歸白宮。

根據民調,川普在亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、內華達州、北卡州都領先1%至4%,加上其他共和黨票倉,至少拿下268張候選人票。至於賀錦麗,僅在威斯康辛州勝過1%,加上其他民主黨票倉,有望贏得236張選舉人票。

不過,在賓州及密西根州,川普與賀錦麗的支持度呈現平手,也讓2州的34張選舉人票懸而未決。

在8個搖擺州之中,經濟都被視為最重要議題,意味著拜登政府的經濟學,將對選情造成重大影響。65%至73%選民表示,生活成本對其投票取向有著「極其重要」的影響力,緊隨其後的議題則是墮胎與移民。只有在喬治亞州,選民認為醫療保健比邊境問題更重要。

美國總統大選採取「選舉人團制度」的間接選舉方式,全美目前一共有538張選舉人票,率先取得超過270張選舉人票門檻的候選人,就能成為下一任的美國總統。

《紐約郵報》指出,「選票轉移者」(vote switchers)、也就是在不同屆大選之中,轉換支持陣營的選民,正在推動搖擺州選情。

這份民調也顯示,在全美各地,男性對於川普的支持都更強大,川普在內華達州贏得的男性支持度最高,達到了54%,比賀錦麗的40%高出許多。喬治亞州則是他唯一未獲更多男性支持的一州,但與賀錦麗的47%男性支持率,打成了平手。

NEW: US States Voting Intention (16-18 Oct):



Trump leads in...



AZ (49% | 46%)

FL (49% | 45%)

GA (48% | 47%)

NC (48% | 45%)

NV (47% | 46%)



Both tied in..



MI (47% | 47%)

PA (48% | 48%)



Harris leads in...



WI (47% | 46%)https://t.co/L2bbO22r9j pic.twitter.com/ZwoKVmCZ7a