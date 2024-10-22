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川普狂贏5大搖擺州「可望強勢回歸？」　2地民調拉不開

▲▼ 美國2024年總統大選，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗。（圖／路透）

▲民調顯示，賀錦麗與川普的支持度持續拉鋸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國民調公司「Redfield & Wilton Strategies」最新數據顯示，在今年美國大選的8個搖擺州裡，共和黨候選人川普可望拿下5州，獲取至少268張候選人票，強勢回歸白宮。

根據民調，川普在亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、內華達州、北卡州都領先1%至4%，加上其他共和黨票倉，至少拿下268張候選人票。至於賀錦麗，僅在威斯康辛州勝過1%，加上其他民主黨票倉，有望贏得236張選舉人票。

不過，在賓州及密西根州，川普與賀錦麗的支持度呈現平手，也讓2州的34張選舉人票懸而未決。

▲▼川普狂贏5大搖擺州！　2地「民調持續緊咬」拉不開。（圖／記者吳美依製表）

在8個搖擺州之中，經濟都被視為最重要議題，意味著拜登政府的經濟學，將對選情造成重大影響。65%至73%選民表示，生活成本對其投票取向有著「極其重要」的影響力，緊隨其後的議題則是墮胎與移民。只有在喬治亞州，選民認為醫療保健比邊境問題更重要。

美國總統大選採取「選舉人團制度」的間接選舉方式，全美目前一共有538張選舉人票，率先取得超過270張選舉人票門檻的候選人，就能成為下一任的美國總統。

《紐約郵報》指出，「選票轉移者」（vote switchers）、也就是在不同屆大選之中，轉換支持陣營的選民，正在推動搖擺州選情。

這份民調也顯示，在全美各地，男性對於川普的支持都更強大，川普在內華達州贏得的男性支持度最高，達到了54%，比賀錦麗的40%高出許多。喬治亞州則是他唯一未獲更多男性支持的一州，但與賀錦麗的47%男性支持率，打成了平手。

 
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