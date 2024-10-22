成長營逼童吃辣椒、「不求人」狠打　雲林社會處罰6萬+公布姓名

▲雲林暑期成長不當管教，學童遭不求人打手背造成淤青。（圖／雲林縣議員王又民提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府社會處8月29日獲報疑似虐童案件，9月遭踢爆後相關單位對承辦成長營的機構進行調查。雲林縣議員王又民今（22）日質詢該案後續；雲林縣警察局長李建民表示，全案依妨害自由、傷害罪函送偵辦；社會處長林文志表示，依調查事實《違反兒童及少年福利與權益保障法》第49條，裁罰6萬元並公布加害者姓名。

▲雲林暑期成長不當管教案件，女童被老師使用「不求人」打到手背、屁股都瘀青紅腫。（圖／雲林縣議員王又民提供）

雲林縣府社會處調查指出，8月16日女童因在成長營被老師使用「不求人」打到手背、屁股都瘀青紅腫，母親發現雖立即拍照存證，但因該社團在她最無助的情況下同意幫忙照顧孩子，加上擔心告發後孩子下課後無處去未張揚。涉嫌打孩子的張姓「老師」屬義務協助的工作人員，僅坦承有處罰功課未按時完成或是上課不專心的孩子，否認屁股傷勢是他所為，並說處罰手背是經家長同意。

▲雲林縣警察局長李建民說明，警方就相關證據，9月30日將行為人依妨害自由、傷害罪函送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局長李建民表示，有關雲林縣轄境某關懷協會承攬縣政府補助之夜光天使班發生疑似虐童案件，警方在第一時間獲知後與縣府社會處、教育處、婦幼平台展開聯繫。全案共訪談18名學童、家長及涉案當事人後，當事人並無提出告訴，警方就相關證據，9月30日依妨害自由、傷害罪函送雲林地檢署偵辦，並持續不定期前往巡邏訪視，宣導教育觀念。

縣府社會處長林文志表示，針對該案已邀集家長代表、律師、兒童專科醫師召開會議，認定加害工作人員涉及不當管教，依違反兒童及少年福利與權益保障法，處以6萬元罰款，並於調查程序完備後公布加害者姓名。另，縣府社會處、教育處本學期已停止補助辦理夜光天使班、成長營，現課後照顧班為自籌經費自辦，社會處將派員不定期訪查。

▲雲林縣政府社會處長林文志表示，認定加害工作人員涉及不當管教，依違反兒童及少年福利與權益保障法，處以6萬元罰款，並於調查程序完備後公布加害者姓名。（圖／記者蔡佩旻攝）