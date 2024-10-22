　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

成長營逼童吃辣椒、「不求人」狠打　雲林社會處罰6萬+公布姓名

▲雲林暑期成長不當管教案件，行為人裁罰6萬元。（圖／雲林縣議員王又民提供）

▲雲林暑期成長不當管教，學童遭不求人打手背造成淤青。（圖／雲林縣議員王又民提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府社會處8月29日獲報疑似虐童案件，9月遭踢爆後相關單位對承辦成長營的機構進行調查。雲林縣議員王又民今（22）日質詢該案後續；雲林縣警察局長李建民表示，全案依妨害自由、傷害罪函送偵辦；社會處長林文志表示，依調查事實《違反兒童及少年福利與權益保障法》第49條，裁罰6萬元並公布加害者姓名。

▲雲林暑期成長不當管教案件，行為人裁罰6萬元。（圖／雲林縣議員王又民提供）

▲雲林暑期成長不當管教案件，女童被老師使用「不求人」打到手背、屁股都瘀青紅腫。（圖／雲林縣議員王又民提供）

雲林縣府社會處調查指出，8月16日女童因在成長營被老師使用「不求人」打到手背、屁股都瘀青紅腫，母親發現雖立即拍照存證，但因該社團在她最無助的情況下同意幫忙照顧孩子，加上擔心告發後孩子下課後無處去未張揚。涉嫌打孩子的張姓「老師」屬義務協助的工作人員，僅坦承有處罰功課未按時完成或是上課不專心的孩子，否認屁股傷勢是他所為，並說處罰手背是經家長同意。

▲雲林暑期成長不當管教案件，行為人裁罰6萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局長李建民說明，警方就相關證據，9月30日將行為人依妨害自由、傷害罪函送雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局長李建民表示，有關雲林縣轄境某關懷協會承攬縣政府補助之夜光天使班發生疑似虐童案件，警方在第一時間獲知後與縣府社會處、教育處、婦幼平台展開聯繫。全案共訪談18名學童、家長及涉案當事人後，當事人並無提出告訴，警方就相關證據，9月30日依妨害自由、傷害罪函送雲林地檢署偵辦，並持續不定期前往巡邏訪視，宣導教育觀念。

縣府社會處長林文志表示，針對該案已邀集家長代表、律師、兒童專科醫師召開會議，認定加害工作人員涉及不當管教，依違反兒童及少年福利與權益保障法，處以6萬元罰款，並於調查程序完備後公布加害者姓名。另，縣府社會處、教育處本學期已停止補助辦理夜光天使班、成長營，現課後照顧班為自籌經費自辦，社會處將派員不定期訪查。

▲雲林暑期成長不當管教案件，行為人裁罰6萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府社會處長林文志表示，認定加害工作人員涉及不當管教，依違反兒童及少年福利與權益保障法，處以6萬元罰款，並於調查程序完備後公布加害者姓名。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林麥寮「超市起火」！後方倉庫全面燃燒　警消搶救中

►雲林成長營遭爆虐童！「不求人」狠打手背　剩飯加辣椒逼吞完

►雲林成長營不求人虐童！打腫手背+屁股　老師認體罰：會控制力道

►雲林議長現身請假處理胞兄後事　縣府團隊、議會同仁迎接

 

ET快訊
劉宗鑫火化...4歲女兒跟媽媽進撿骨室　帶骨灰準備進「新家」
KAKAO WEBTOON退出台灣市場　終止繁中服務
被男友綠10次「搜出原味內褲」竟是閨蜜的！　女星目睹床上激戰
快訊／13:32規模4.1地震　最大震度3級
台積電補助飛了？川普當選「恐撤回66億資金」　最慘後果曝
17LIVE遭爆退出台灣　發5項聲明駁斥
13歲妹胸悶「12公分腫瘤壓心臟」　罹罕見淋巴癌
快訊／感情糾葛　他開車輾斃前女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殉職所長火化！長女跟媽媽進撿骨室　帶爸爸骨灰準備進「新家」

獨／害科大生枉死竟喊「測酒駕」　肇逃BMW男狂推責讓家屬怒了

「晶華緋聞案」張淑娟批周玉蔻、蔡玉真假道歉　請求法官判1年半

越籍男女買通舞廳員工獨家賣毒品　價格高於行情坑同鄉

快訊／高雄驚悚命案！感情糾葛開車輾斃前女友　狠男遭羈押

當選無效解職！宜蘭議員莊淑如：士可殺不可辱　民進黨黃惠慈遞補

成長營逼童吃辣椒、「不求人」狠打　雲林社會處罰6萬+公布姓名

失聯移工狂逃！熱心外送員「大外割」壓制助警逮人

警備隊員酒後路倒疑咆哮醫護　刑事局啟動調查：對違紀零容忍

殉職所長遺體火化…妻見最後一面痛喊：火來了快跑！幼女跪地惹鼻酸

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

殉職所長火化！長女跟媽媽進撿骨室　帶爸爸骨灰準備進「新家」

獨／害科大生枉死竟喊「測酒駕」　肇逃BMW男狂推責讓家屬怒了

「晶華緋聞案」張淑娟批周玉蔻、蔡玉真假道歉　請求法官判1年半

越籍男女買通舞廳員工獨家賣毒品　價格高於行情坑同鄉

快訊／高雄驚悚命案！感情糾葛開車輾斃前女友　狠男遭羈押

當選無效解職！宜蘭議員莊淑如：士可殺不可辱　民進黨黃惠慈遞補

成長營逼童吃辣椒、「不求人」狠打　雲林社會處罰6萬+公布姓名

失聯移工狂逃！熱心外送員「大外割」壓制助警逮人

警備隊員酒後路倒疑咆哮醫護　刑事局啟動調查：對違紀零容忍

殉職所長遺體火化…妻見最後一面痛喊：火來了快跑！幼女跪地惹鼻酸

2024台灣設計展即將登場　「不存在食堂」淺草多功能中心創意開張

soundcore旗艦耳機Liberty 4 Pro公開　主打十段降噪、5千元有找

殉職所長火化！長女跟媽媽進撿骨室　帶爸爸骨灰準備進「新家」

盜版太猖獗？韓漫平台KAKAO WEBTOON退出台灣市場　終止繁中服務

潭美結構特殊「內弱外強」　粉專曝詭異特性：沒警報卻有颱風

獨／害科大生枉死竟喊「測酒駕」　肇逃BMW男狂推責讓家屬怒了

驚悚瞬間！整疊行李「捲入飛機引擎」　瞬間絞碎滿天飛

百萬YTR揭「卡盒不是麥當勞寄的」！幕後操盤公司曝光　1個月前收邀約

「晶華緋聞案」張淑娟批周玉蔻、蔡玉真假道歉　請求法官判1年半

台股跌幅大收斂！終場下跌7.1點　台積電跌10元至1075

社會熱門新聞

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

孫無照奪3命　外祖父最糟下場曝光

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼抓關鍵」判婚姻無效

殉職所長劉宗鑫公祭　大女兒問老天爺「可以讓爸爸回來嗎」

劉宗鑫殉職！2幼女失怙…告別式上與母相擁

男大生閃違規車撞電桿亡！肇事駕駛喊「算了」落跑

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方

3煞台中豪宅虐死人還蓋被：以為他冷

即／好消息！台中某高職生醒了

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

國防部士官長狂偷錢包　長官一招「智取」讓他當場無言

彰化前4連霸鄉代涉貪93萬　 一審重判7年

更多熱門

相關新聞

虐童健身教練遭爆從小就頑劣　曾被跆拳道館逐出

虐童健身教練遭爆從小就頑劣　曾被跆拳道館逐出

新竹竹北某健身工作室葉姓負責人、葉姓、鍾姓教練，涉嫌凌虐一對6歲及3歲的小姊弟，其中3歲弟弟因睪丸發黑、血流不止送醫全案才曝光，目前3人均遭收押。3男惡行曝光後，葉姓教練所投資的飲料店也遭民眾「私刑正義」，今又傳出，葉男國小時曾因太過頑劣、欺負弱小，遭到跆拳道道館逐出。

新竹虐童教練遭砸店！2男落網喊：想為小姐弟出氣

新竹虐童教練遭砸店！2男落網喊：想為小姐弟出氣

3健身教練凌虐小姊弟！工作室緊急切割：個人行為

3健身教練凌虐小姊弟！工作室緊急切割：個人行為

教練開飲料店被砸！「另一家手搖飲」發聲明

教練開飲料店被砸！「另一家手搖飲」發聲明

小姊弟喊施虐健身教練「爸爸」　客人也看不下去

小姊弟喊施虐健身教練「爸爸」　客人也看不下去

關鍵字：

虐童雲林縣政府社會處成長營管教不當

讀者迴響

熱門新聞

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

連恩佩恩遺體「驗出粉紅古柯鹼」共5毒物！

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

62萬網美許悅嘲笑《獵人》刪文道歉了！

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面