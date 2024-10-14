3健身教練凌虐小姊弟！害男童睪丸發黑　工作室緊急切割喊話

▲健身工作室葉姓負責人涉嫌施虐小姊弟，導致3歲弟弟睪丸發黑、出血不止。（圖／翻攝IG）



記者吳佩蓁／新竹報導

新竹竹北某健身工作室葉姓負責人、葉姓、鍾姓教練，涉嫌凌虐一對6歲及3歲的小姊弟，其中3歲弟弟因睪丸發黑、血流不止送醫全案才曝光，目前3人均遭收押。3男虐童惡行曝光後，健身工作室也遭網友炎上，竹北館昨（13日）發聲明切割，「3人違法行為均係個人行為」。

▲竹北某健身工作室負責人及2名教練涉嫌虐童，竹北館發聲明切割 。（圖／翻攝健身工作室臉書）



先前傳出涉嫌虐童的葉姓負責人在北部擁有4家健身工作室，案件曝光後引起網友群情激憤。對此，竹北館昨晚在臉書發聲明，強調「葉姓負責人及其餘教練2人違法行為均係個人行為，與本工作室及本工作室之其餘教練、職員無涉」，對於此事件對於社會造成的負面影響感到遺憾及歉意。

其餘合夥人決議後，「即刻起暫停葉姓負責人就本工作室營運事務在內之合夥事務處理以及3人教練之職務」，並表示目前工作室一切營運情形正常。

▲中壢、六家、士林分館表示與竹北館是不同經營團隊，與葉男無任何關係。（圖／翻攝健身工作室臉書）



此外，中壢、六家、士林分館也發聲明切割，表示工作室與竹北館是不同經營團隊，與葉男無任何關係，並強調「對渠等行為毫不知情」。