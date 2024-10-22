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天黑了找不到回家的路　東勢暖警助翁回家與愛妻團聚

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼老翁忘記回家的路，熱心民助通知警方協助奇返家，老夫婦感動向警方揮手感恩。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

10月17日19時許，台中東勢分局東勢派出所接獲報案，指有迷失老人需要警方協助，東勢所副所長梁宏愷、警員吳鳳紋立即前往，警方到場後，熱心報案人表示18時左右返家時，發現家門口坐著一位老人一直沒動，剛剛越想越不對就問老先生需不需要協助，老先生才小聲地說找不到回家的路了，熱心民眾馬上協助報警，想請老先生到家裡坐著休息等警察，老先生說甚麼也不肯，熱心民眾就拿椅子出來給老先生坐著休息等警察來，協助他回家。

警方一到現場，所幸老先生有帶證件，就是天黑了找不到回家的路，87歲劉姓老先生家住東勢區街上，與迷失的地點距離超過800公尺，老翁表示家中還有妻子同住，警方詢問，你妻子應該也沒辦法來接你齁，老翁靦腆的說她也沒辦法啦。警方提議載他回家，老翁不停道謝。老翁隨即謝過熱心民眾並隨警車返家。

老翁86歲的妻子看到他終於回家，隨即迎了上來，一把抱住老翁喜極而泣，一直說老翁不聽話，之前也不見過一次，現在又這樣，老翁說只不見一下子而已，劉簡女士馬上回說才不是一下子，是一下午了，我一定要叫兒子買定位手錶給你戴著，你就要給我好好戴著，不要讓我再找不到人了，說著說著又哭了出來。

警員在旁看著安慰女士、也讓兩位老人家趕緊返家休息了，老人家也一直感謝警方協助，待警員離開之後，他們才相伴進屋，這就是幸福吧!

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，東勢地區是高齡社區，家中多是長者，子女不一定相伴在側，幸好東勢地區熱心民眾多，警方遇見需要協助都會伸出援手相助。此次幸虧有熱心民眾協助報案，才能為老翁找到回家的路、也讓老婦人等到心愛的老公返家。也提醒若是家中有疑似容易找不到回家的路的老人，家人應利用申請定位手環或是指紋建檔以利辨識，為老人找回回家的路。

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