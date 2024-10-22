益生菌逆轉腎病？醫曝：護腎3大關鍵　籲接受正規治療

▲▼門諾醫師李坤峰指出，益生菌僅能作為輔助療法，絕不可取代正規治療。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期市面上及電視廣告大肆宣傳益生菌對慢性腎臟病有療效的說法，讓許多病友開始期待用這類產品可以有效改善病情，甚至診間裡不乏患者詢問，吃益生菌真的可以「逆轉腎」嗎？門諾醫院腎臟科醫師李坤峰表示，「益生菌僅能作為輔助療法，絕不可取代正規治療。」提醒民眾千萬不要被廣告或未經科學證實的療法所誤導。





「醫師，電視廣告說，吃益生菌就可以不用洗腎，真的有這麼厲害嗎？」72歲罹患慢性腎臟病的李阿姨說出大多病友內心的疑問。對此，醫師表示，益生菌雖在腸道健康方面有所助益，但功效並不足以對腎臟疾病產生直接影響，也無法逆轉腎臟功能的惡化。因此，他呼籲民眾對於益生菌的期待應該保持理性，最重要的是要遵循醫師專業的醫囑，配合正規治療。

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李坤峰指出，許多廣告打得聲勢浩大，甚至誇張地宣稱療效，讓不少患者誤以為只要服用就可以得到預期的改善。像是吃益生菌或魚油就可以避免洗腎等這類傳言，總是在病友之間流傳，有些患者會主動詢問醫師，有些則深信不已，默默掏錢購買食用，但根據醫學實證結果，益生菌或魚油對於腎臟病患者的幫助有限，且效果並沒有被廣泛驗證，若要花高昂費用，他建議患者謹慎考量，避免花冤枉錢，掌握正確用藥，建立良好生活習慣才是基本之道。

▲醫師向民眾說明，要逆轉腎臟病，接受正規治療才是關鍵。



醫師進一步說，慢性腎臟病是一種需要長期追蹤並接受專業治療的疾病，由於腎臟病初期並無明顯症狀，因此呼籲民眾誤信坊間傳言，以免耽誤病情。「護腎」的關鍵在於良好的控制血壓、血糖與血脂，這三大主軸應是患者的優先考量。醫師強調，治療腎臟病，目前首選是血壓藥和排糖藥，是經大型研究證實能夠延緩腎功能惡化的藥物。

▲醫師強調，治療腎臟病最重要的就是從改善生活習慣著手。



治療腎臟病最重要的就是從改善生活習慣著手。醫師呼籲病友們保持「均衡飲食」，攝取足夠的營養，避免吃太多鹽分和高蛋白的食物；「規律運動」，不僅幫助體重控制，還能減輕腎臟的負擔；而「戒菸」則有助於預防心血管疾病，同時還能保護腎臟。



醫師強調，市面上充斥著各種保健食品與民間偏方，這些產品往往聲稱能快速改善健康狀況，但實際效果卻欠缺科學依據。比起依賴昂貴的保健食品或追求偏方，病友們應該更專注於建立長期穩定的生活習慣、定期進行健康檢查，密切監控腎功能指數，才能有效減緩腎臟疾病的進展，讓身體得到全面的保護。