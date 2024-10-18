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無糖汽水超NG！　美醫親揭「4大真相」：毫無營養價值

▲▼無糖汽水超NG！　美醫親揭「4大真相」：毫無營養價值。（圖／翻攝TikTok）

▲塞西認為無糖汽水無法提供任何營養價值。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國加州腸胃科醫師塞西（Dr. Saurabh Sethi）分享關於「無糖汽水」的4項研究，建議大家少喝這種飲料，甚至直言，「無糖汽水無法提供任何營養價值。」

《每日郵報》報導，塞西出身哈佛大學與史丹佛大學，擁有逾20年臨床經驗，目前在舊金山執業，經常在TikTok分享健康知識。他引述4項健康研究，回應「無糖汽水是否真的比一般汽水更健康」的問題。

首先，每天喝2瓶以上無糖汽水的女性，罹患心臟病和中風的風險明顯更高。根據美國心臟協會（AHA）和美國中風協會（ASA）2019年的研究，50歲以上女性飲用人造甜味飲料，與上述疾病的風險增加有關，尤其無心臟病或糖尿病病史的女性，風險增幅最高。

@doctorsethimd Doctor Sethi : Are Diet Sodas Better Than Regular Sodas? #drink #medical ♬ Rockin - Chris Alan Lee

其次，無糖汽水的磷含量很高，可能導致慢性腎病。美國國家腎臟基金會（NKF）引用一項研究指出，每天飲用2瓶以上無糖汽水，可能對腎臟造成傷害。根據實驗，所有受試者一開始的腎臟功能都很正常，但飲用無糖汽水組的「腎絲球濾過率」、也就是衡量腎功能的重要指標，竟然快速下降，速度更是不喝無糖汽水組的3倍。

接著，無糖汽水可能影響胰島素敏感性、干擾腸道菌群，進而減損腸胃健康。事實上，腸道健康對於整體健康極其重要，因為它有助於消化與免疫功能，保持腸道好菌數量，才能提高免疫力、抵抗疾病。

最後，無糖汽水會「增加對於高熱量食物的渴望」。根據期刊《JAMA Open Network》2021年發表的一篇研究，無糖汽水常見成分「三氯蔗糖」（sucralose）會在大腦中引發「更大的神經獎勵反應」，進而促進食慾。

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