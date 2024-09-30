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單月銷4千萬包　威德益生菌史上最惠折扣！連鎖賣場祭出限購政策

▲▼威德益生菌史上最惠折扣！連鎖賣場祭出限購政策。（圖／業者提供）

▲根據引客數據市場實購數據推估，「威德益生菌」連續三年為台灣市占率第一的益生菌產品，今年5月全通路單月銷售量約為4000萬包。

圖、文／美國威德提供

台灣市占率第一「威德益生菌」今日於連鎖賣場開啟為期14天的折價檔期(9/30~10/13)。祭出前所未有的優惠折扣，每盒現折160元，每人限購6盒，售完為止。

▲▼威德益生菌史上最惠折扣！連鎖賣場祭出限購政策。（圖／業者提供）

▲連鎖賣場中和店18棧板大位陳列，威德益生菌產品備貨存量嚴陣以待。

據經濟部統計處2023年發布的數據，國內保健食品內需大增，2023年產值高達226億元。根據凱度數據截至2023年第三季的報告，保健市場的熱門需求集中在「腸胃道保健」、「補充體力/消除疲勞」、「關節保健」和「兒童營養補充」等方面。

▲▼威德益生菌史上最惠折扣！連鎖賣場祭出限購政策。（圖／業者提供）

▲折價首日(9/30)連鎖賣場現威德益生菌搶購人潮，每人限購6盒，賣場人員急補貨。

根據引客數據市場實購數據推估，「威德益生菌」全通路5月單月銷售量約為4000萬包。連鎖賣場中和店，18棧板陳列迎接搶購人潮。

「威德益生菌」折價首日(9/30)，吸引大批民眾前往搶購。連鎖賣場內陳列商品的大型棧板被消費者包圍，許多民眾購物車內放滿6盒，更不少人在架前等候補貨。

▲▼威德益生菌史上最惠折扣！連鎖賣場祭出限購政策。（圖／業者提供）

▲威德益生菌代言人陳保仁醫師表示：「建議選擇多元且具複合功能的益生菌，以維護消化道菌叢平衡。」

根據引客消費者實購數據顯示，「威德益生菌」連續三年為台灣市占率第一的益生菌產品。產品效果好，深受消費者信賴。且價格經濟實惠，是通膨時代的最佳選擇，每逢折價期間連鎖賣場便陷入搶購風潮。

威德益生菌代言人陳保仁醫師表示：「消化道本身菌叢生態多元，建議選擇多元化的複合菌株。菌種在消化道的存活率非常重要，可以挑選耐酸的菌種，例如BACO17倍活菌。」

▲▼威德益生菌史上最惠折扣！連鎖賣場祭出限購政策。（圖／業者提供）

▲「威德益生菌」獨家專利BACO17倍活菌。據實驗證實，存活率高於常見益生菌種超過100倍。

威德益生菌嚴選14種複合活菌，其中獨家專利BACO17倍活菌，經實驗證明，菌株在高溫95度、強酸pH2環境中，依然能保持高於市售常見菌株的存活菌數超過100倍。此外，專利粗顆粒劑型，能夠快速溶解並吸收，不同年齡層皆可安心使用。

威德益生菌受到廣大消費者的愛用好評。盧昱臻營養師表示，每天補充2~3包可以有效維持消化道健康。餐後不順、外食、想提升保護力，可以每日補充3~4包。遇到緊急狀況如餐後悶脹或跑廁所，可當下立即補充3包。

美國威德針對現代人健康狀況，包括消化道、睡眠、保護力…等，持續研發、推出不同功能性的益生菌產品，持續鎖定、擴大益生菌市場的佔有率。

美國威德官網：https://pse.is/6guzp2
威德限時滿額贈：https://pse.is/6guztg
（累積消費滿$1500，即贈價值$400好禮）

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