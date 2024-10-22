將官、情報員機敏名冊流出　卓榮泰：支持國防部給予必要處置

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國防部政風室遭媒體揭露，在辦理人員財產申報時，發生重大疏失，竟然把內部所有人員，上校階以上，至將官、參謀總長與部長顧立雄，甚至軍情局情報人員個資流出。對此，行政院長卓榮泰說，支持國防部就這件行為，能非常快速仔細的調查，給予必要的處置，同時做好教育，所有政府同仁都必須引以為戒。

根據媒體揭露，國防部政風室正在進行所有負責財務、採購人員，以及上校階級以上，包括將官、參謀總長以及部長等人的財產申報；不過，承辦人員竟將所有人員財產檔案，一併寄出給申報人，以及各軍種承辦人員。

較為嚴重的是，其中竟也包括軍情局人員身分資料，內容還揭露軍事情報人員的「真實姓名」，這不僅是洩漏極機密人員身份，甚至可能造成相關人的人身安全疑慮。對此，國防部坦承表示，經檢視確有部分身分具機敏性，不宜隨文發出，作業程序有所疏漏。

對此，卓榮泰今（22日）受訪說，誠如各方所說以及國防部自己說明，「我覺得這是一個非常嚴重的問題，國防部也認為這樣的疏忽絕對是在行政上甚至法律上要處理裡的」。他強調，支持國防部就這件行為，能非常快速仔細的調查，能對一些疏失的問題指出來之後，給予必要的處置，同時做好教育，所有政府同仁都必須引以為戒。