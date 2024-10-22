解總預算僵局　卓榮泰拋條件：可嘗試依預算法由立院指出資金來源

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰日前的「點菜說」引發各界討論，朝野更質疑是否暗喻倒閣等，批評是激化朝野對立。對此，卓榮泰今（22日）赴立法院備詢前受訪說，若依《憲法》、《預算法》、《財政紀律法》精神，行政院可以在取得這樣的高度共識以及社會的理解後，由立法院徵詢行政院意見，共同指出彌補資金來源，同時就能解決這個問題。

卓榮泰說，最近有感而發的兩篇文章，第一次是引用法律條文，包括《憲法》、包括《預算法》，但是對於如何依法執行，很多立法院先進們有不同解讀，所以第二次用比較更容易了解的白話方式做隱喻，結果也有很多朋友劃錯重點。

「其實，在總有一個方法行得通的裡面的幾個方法中」，卓榮泰說，他當然認為，第三種方法是最好、也是最可行的，就是建議基於立法行政兩院的互相尊重，立法院尊重行政院預算編訂跟編列權，行政院尊重立法院的預算審議權，大家在《憲法》精神、《預算法》精神、《財政紀律法》的精神跟規定，以及大法官釋字391號的精神裡，尋求一個可能的共識。

卓榮泰指出，那就是未來大家都依上述的幾個法來做，如果可以這樣的話，針對今年禁伐補償的這些問題，行政院可以在取得這樣的高度共識以及社會的理解後，嘗試依照《預算法》第93條規定，立法院徵詢行政院意見，共同指出彌補資金來源，同時就能解決這個問題。

卓榮泰強調，重點在這裡，所以不要再劃錯重點，這也是各退一步，「我的意思是這樣，我是來解決問題，不是來造成誤解，向大家報告」。