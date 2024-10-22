太想要Labubu！40歲媽網紅店行竊　全程被拍PO網...孩子就在旁邊

▲太想要Labubu！40歲媽帶小孩逛百萬網紅店，行竊過程全被曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

擁百萬粉絲的YouTuber「儒哥」斥資千萬元打造夾娃娃機店「青菜樂園」，不過，近日位在高雄新堀江的二店卻遭小偷。儒哥將監視器畫面剪輯成影片上傳，呼籲帶著女兒偷走Labubu坐坐派對公仔的媽媽，趕快出面自首，而警方得知後立即展開調查，逮捕下手偷竊的40歲林女，並查獲被偷走的Labubu公仔，偵訊後依竊盜罪移送。

▼40歲媽帶小孩逛百萬網紅店，偷公仔過程全被曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

儒哥昨日在YouTuber上傳一部影片，內容為「青菜樂園遭小偷了！！為了一個Labubu坐坐派對，媽媽竟然帶著女兒偷竊... 」，影片中曝光一對父母帶著女兒去逛青菜樂園，其中，媽媽竟然趁沒人注意時，下手偷走一盒價值新台幣1500元的Labubu坐坐派對，隨後從奔出大門離開。

儒哥在影片最後呼籲，希望偷東西的一家人如果看到影片，可以到店裡自首，並直言身為媽媽還帶著小孩偷竊，這樣的行為會影響到小孩的價值觀，應該做出好榜樣，而不是做這種偷竊犯罪的行為。

▲警方在林女家尋獲被偷走的Labubu公仔，價值約新台幣1500元。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對店家遭竊一事，新興分局表示，店家於案發後未向警方報案，但警方獲訊立即主動與商家聯繫釐清損失，並成立查緝小組積極偵處。

▲警方調閱監視器逮到行竊林女，帶回偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調閱相關監視器查證，發現本案為40歲林女所為，林女於行竊後隨即騎乘機車逃逸離去，查緝人員於發現該影片四小時後（10月21日晚上9時許）於楠梓區某巷弄發現涉案車輛，員警在旁等候埋伏，待林嫌出現，立即上前出示身分，並於屋內發現遭竊的Labubu公仔，全案依竊盜罪帶案偵辦。