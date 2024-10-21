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「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離　手提食物站店外

▲超哥新開鐵板燒店。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

▲繼炸雞店後，超哥新開一間鐵板燒店。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「dinner lin低能林」時常PO出與生活相關的影片，在YouTube累積12.1萬訂閱。低能林21日到「全台最有錢的YouTuber」超哥（黃伯超）新開的鐵板燒店用餐，卻突然被報警趕離，只能拿著點好的食物站在店外。

低能林21日在IG上傳限時動態表示，他21日晚間6時許到新北市中和區品嘗超哥新開的鐵板燒。豈料，他們吃到一半就「被超哥請出來」，只能拿著食物站在店門口，感嘆「被超哥趕出來了」。低能林也在限時動態附上員警站在他們身後的照片表示，「警察一起吃…」。

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▲▼「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離　手提食物站店外。（圖／翻攝dinner_lin_　IG）

▲低能林表示，用餐到一半就被超哥趕出。（圖／翻攝dinner_lin_　IG）

網友看完上傳到PTT後，網友紛紛留言，「有吃鐵拳嗎」、「警察是在保護你們」、「用請的，還不感謝超哥」、「還好只是請出去，不是請吃超派鐵拳，超派」。

也有人說，「上次不是就有個人邊吃邊拍嗎？沒有不能拍吧」、「打拳的那個直接在店裡狂臭都沒事XD」、「拳擊小潘沒被趕」、「蝦土豆去吃就沒事」、「超哥變好成熟，沒有使用鐵拳」。

據悉，超哥近日開了鐵板燒店，套餐集結了干貝、鮑魚等海鮮及肉品，主打高CP值吸引消費者，套餐的價格從750元至1380元。

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