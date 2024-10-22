快訊／遭女毒蟲拖行500m殉職！所長劉宗鑫今公祭　內政部長到場

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫(38歲)9月30日執行巡邏勤務時，遭30歲女毒蟲陳嘉瑩開車拖行500公尺、猛力撞擊捷運施工護欄，導致劉重傷殉職，身後留下妻子及2名年幼女兒。今(22日)上午新北市立殯儀館舉行公祭，同時也進行褒揚、追晉儀式，內政部長劉世芳也到場弔唁、慰問家屬。

▲遭女毒蟲拖行殉職，新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫今公祭。（圖／記者陸運陞攝）

劉宗鑫畢業於建國中學，後追隨父親投考警大研究所，從警至今約10年，工作態度積極認真，頗受長官賞識、以及下屬愛戴，2017年11月與妻子結婚後，育有4歲、1歲的女兒，怎料竟會在執行巡邏勤務、盤查可疑車輛時喪命。

9月30日晚間正值颱風來襲期間，劉宗鑫不畏風雨駕車外出巡邏，行經地檢署附近時發現可疑車輛，立即上前盤查，未料女毒蟲陳嘉瑩僅因擔心沒錢繳罰金，竟趁隙重踩油門，將劉宗鑫拖行長達500公尺，期間還猛力撞向路旁施工護欄，導致劉全身骨折重創，最終脫力跌落路旁，經送醫搶救後仍宣告不治。

事後警方循線展開追查，於土城中央路二段一處公寓找到陳女，當場破門而入將其壓制逮捕。訊後新北地院法官認定，陳女涉犯殺人罪嫌，嫌疑重大，且有事實足認有逃亡之虞，因此於1日深夜裁定羈押。