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殉職所長遺體火化…妻見最後一面痛喊：火來了快跑！幼女跪地惹鼻酸

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，9月底執行巡邏勤務時，發現一輛可疑車輛，不料，攔查過程中卻遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行，推撞工程護欄後重傷殉職，留下一對1歲、4歲的幼女。劉姓所長的告別式於22日上午舉行，稍早遺體送火葬場，妻子痛哭「火來了快跑」，現場氣氛哀戚。

▲新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫殉職，遺體今火化，妻女痛喊「火來了快跑」。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫殉職，遺體今火化，妻女痛喊「火來了快跑」。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧整起案發經過，劉宗鑫9月30日颱風夜與同仁外出巡邏，行經金城路二段時發現一輛可疑車，盤查時瞄到車內還有一瓶喪屍煙油，遂要求女駕駛陳嘉瑩下車，並抓住其方向盤防止陳女逃脫，不料，陳嘉瑩因有多次前科，擔心此次被抓會繳不出罰金，竟猛踩油門拖行劉宗鑫500公尺遠。

▲新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫殉職，遺體今火化，妻女痛喊「火來了快跑」。（圖／記者陳以昇攝，下同）

此外，陳嘉瑩意圖甩開劉宗鑫，更刻意駕車逼近內側分隔島，使劉宗鑫二度撞擊一旁的捷運施工護欄，導致劉宗鑫全身多處骨折、頭部重創殉職。

據了解，劉宗鑫從警10年，還有一對年僅1歲、4歲的幼女。新北市警局22日上午於市立殯儀館舉行劉宗鑫的告別式，稍早劉宗鑫的遺體被送往火葬場火化，誦經聲、鈴聲不斷縈繞家屬耳邊，劉妻雙手合十痛哭，4歲的大女兒則是在親友的引導下跪地，一聲聲「火來了趕快跑」、「火來了快走」令人鼻酸。

▲新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫殉職，遺體今火化，妻女痛喊「火來了快跑」。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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