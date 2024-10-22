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中壢中興巷社宅10／28起受理　保留名額給護理人員申請

▲中壢中興巷社宅10/28起受理申請

▲中壢中興巷社宅地點好，交通便捷。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「中興巷社宅」，是中壢地區首件透過公辦都更方式取得的社會住宅，市長張善政21日視察中興巷社宅實品屋指出，中興巷社宅於10月28日起至11月8日開放受理申請，為了吸引護理人力落腳桃園，市府特地保留社宅10%的名額，開放在桃園各醫院任職滿1年的護理師申請，期提高護理人員留任桃園，提升桃園的醫護量能。

▲中壢中興巷社宅10/28起受理申請

張善政說，中興巷除了社會住宅外，A棟1至2樓分別作為市民活動中心及樂齡學習中心、B棟1至3樓則作為中壢派出所使用，期盼公辦都更社宅的動能持續不斷在桃園發酵，為市民朋友創造更多友善及具有豐富機能的居住環境。

市府住宅發展處表示，中興巷為地上20層、地下3層共計有93戶的住宅大樓，鄰近中壢火車站及機場捷運老街溪站，周圍有壢小故事森林、大時鐘商場及老街溪河畔步道等休憩地點，生活機能完善。▲中壢中興巷社宅10/28起受理申請

市府為進一步提供有需求的族群一個安心居住、成家的環境，中興巷主打二、三房的居住服務空間，也分別保留10%、15%名額給在桃園的護理師及三代同堂、育有兩名未成年子女（含胎兒）與持有媽媽手冊的家庭申請，打造安心居住的避風港。中興巷社宅預計今（113）年底抽籤，明（114）年1月看屋、選屋，2月簽約入住、3月起租，歡迎有需求的市民朋友報名申請。

包括市議員張曉昀、彭俊豪、舒翠玲、謝美英、市府都發局長江南志、中壢區長李日強、昇陽建設總經理魏岱霖、趙志元建築師事務所建築師趙志元、基業室內裝修工程負責人黃啟原等均一同出席。

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