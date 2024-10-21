麥當勞《獵人》聯動　「空靈系女星」開箱被讚爆！點閱破10萬

▲李優是資深動漫迷。（圖／翻攝自李優IG）



記者施怡妏／綜合報導

麥當勞找來日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》合作，寄送公關品給不少網紅、KOL，但開箱文不夠專業，還稱「沒在看動漫」，引起大批獵人鐵粉不滿。然而，有「日系空靈女孩」、「電眼潮模」之稱的李優也收到公關品，開箱影片曝光，許多網友大讚「這次開箱只服李優」、「認證是資深獵人迷」。

有網友在Threads發文，「可以參考李優的開箱，這才是有用心在介紹的，不要只會omg哦」。李優在IG貼出開箱影片，「是新版動畫的畫風！最喜歡的CP是蟻王跟小麥，最喜歡的同人CP是傑跟奇犽，希望這篇開箱可以幫助大家更了解盲卡有什麼內容」，影片中也拿出自己的收藏品跟粉絲分享。

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▲網友大讚開箱影片用心、優質。（圖／翻攝自李優IG）



影片觀看數超過12萬次，網友紛紛大讚，「李優是資深動漫迷」、「優子開箱有用心」、「總算有個會講解的，其他的網紅根本跟風沾邊而已」、「超專業開箱」、「這個開箱好棒，看起來整個超有質感也讓人感覺很舒服，喜歡」、「終於看到認真介紹的人了」、「找優子分享超級適合的，愛了愛了」。

其中，有網友指出，「我覺得就算沒在看，開箱介紹前也至少對角色做個功課應該不難吧，然後像這個影片分享材質跟心得之類的，也比一直蝦（瞎）歡呼OMG還來得好」。

李優也在底下留言，感謝網友的支持，「大家有開箱的心意就很珍貴了，一起讓更多人有機會認識獵人這部神作」、「希望大家去抽卡包的時候，可以更認識裡面有什麼卡牌」。