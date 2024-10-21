最美山林燈節　《空山祭：元素5年》抱持勇氣的光主張

▲台南市文化局主辦、艸非火策展團隊協力造就的《空山祭：元素5年》，以其獨有的性格與美學於全球參賽者中脫穎而出，表現台灣美學、藝術家們的創造軟實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本優良設計獎 GOOD DESIGN AWARD 是世界4大設計獎項之一，2024年共有來自全球5773 件作品參賽，台南市文化局主辦、艸非火策展團隊協力造就的《空山祭：元素5年》，以其獨有的性格與美學於全球參賽者中脫穎而出，表現台灣美學、藝術家們的創造軟實力！

《空山祭：元素5年》同時亦取得「My Favorite Design - The Selection from GOOD DESIGN AWARD 2024 評審委員最喜愛資格展」，可謂雙重肯定，讓最美山林燈節再次閃耀國際！

龍崎，一個經常遭遺忘的地方，不甘於劃為垃圾掩埋場預定地，頑強搏鬥了10年終至邁向希望。2019-2024「龍崎光節：空山祭」用5年的「夜與山與森林的光之祭典」喚起龍崎的記憶、傳承竹編技法、也喚起對於生態及惡地的重視，找回失去的名字：「龍崎」。

「龍崎光節：空山祭」由台南市文化局從面對與參與地方出發，透過許多人的付出和參與，不論是市長或文化局，皆是催生「龍崎光節」的重要支柱；對於策展團隊與藝術家，討論與輔導皆為重要環節；與地方的溝通和交流，更是 GOOD DESIGN AWARD 2024 得獎肯定中不可或缺的力量。

在這項充滿戲劇性的行動中，龍崎居民是「龍崎光節：空山祭」的主角。「空、地、水、風、火」5年來的挑戰從「空開始的地方復活」，恢復人們的活力、聽見大地的聲音、復燃竹藝的記憶，一步步找回自己的名字，讓龍崎成為「可以被看到」的有趣場所，試著讓「空」變成「不空」，深刻回應了2024 GOOD DESIGN AWARD的年度主題「抱持勇氣和有機性的設計」。

文化局表示，第6屆「龍崎光節」將於2024年底重現龍崎山林，以全新主題及作品於龍崎區虎形山公園再度回歸，文化局將持續以藝術擾動地方，攜手青年藝術團隊、在地社群及民間企業的力量，重現由光景藝術打造而成的夢幻山林秘境，透過光節讓龍崎國際級的地質學環境、完整保留的竹林與生態、在地的竹藝廣為所知！歡迎各界民眾及市民朋友相會於台南共襄盛舉！