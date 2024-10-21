美軍「海豹部隊」協助保台？　可能戰略曝光：鎖定中國戰艦

▲外媒披露，海豹部隊正為台海戰爭前景，進行訓練與準備。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國《金融時報》9月披露，美軍「海豹部隊」第6小隊（Seal Team 6）已經受訓1年多，如果中共犯台，將出動協助台灣。而《商業內幕》19日也獨家分析，這支精銳特種部隊，是否真的能夠協防台灣。

海豹部隊第6小隊，也就是「海軍特別作戰發展小組」（DEVGRU），是美國海軍最精銳特種部隊，與美國陸軍「三角洲部隊」（Delta Force）齊名，都是執行反恐與人質救援任務的首選單位，更於2011年擊斃蓋達組織（Al-Qaeda）前首腦賓拉登（Osama bin Laden）。

對於海豹部隊而言，中國海軍將是最主要目標，因為它與北京入侵台灣具有直接關聯。他們可能追擊中國戰艦、港口的後勤補給船隻，在船上與海軍設施內外的感應裝置上，安裝帽貝水雷（limpet mine）。其他重要目標，也包括港口、空軍基地、區域拒否武器（A2/AD），也就是防止對手占領或穿越陸海空域的裝置。

▲台海議題成為美國與國際關注焦點。（圖／路透）



過去20年，特種部隊對於「美軍作戰方式」發揮主導作用，也因此被預期，將在台海衝突中扮演重要角色。不過，一名海豹部隊前成員態度保留，「你不會使用手術刀，去完成鐵錘就能做的工作。」

這名前蛙人仍持續與政府合作，因此要求匿名。他受訪時說，「人們不明白一級單位是怎麼一回事。他們在特定任務中，達到另一種等級的熟練，在這些任務中表現出色。但他們不會執行每一項可行任務，尤其如果另一支特種部隊更適合時。」

對於台灣的大規模入侵，將是一場傳統的正規部隊衝突。因此，美國陸軍第75遊騎兵團，這種一流輕型步兵特種部隊，可能比「海豹部隊」第6小隊的一小群突襲隊員，能夠發揮更大作用。

此外，「海豹部隊」第6小隊作用有限的另一個原因，與其規模有關。儘管官方數據是機密，但這支特種部隊，據信有大約300名突擊隊員，另外還有數百名軍職與文職的支援人員，通常只會在最重要的任務之中動員。