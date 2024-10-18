死刑喊卡！他被控「虐死2歲女兒」有疑點　德州最高法院宣布暫緩

▲羅伯森被指控於2002年殺害2歲親生女兒。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國德州最高法院17日宣布，對於56歲死囚羅伯森（Robert Roberson）暫緩處決。此人被指控於2002年殺害2歲親生女兒，原本預計17日晚間伏法，但因為案情備受爭議，如今很可能出現扭轉。

2002年，羅伯森把女兒送到急診室，掃描結果顯示，孩子出現內部腦創傷，最終不幸死亡。檢方判定，女童死於「嬰兒搖晃症候群」（shaken baby syndrome），也就是5歲以下孩童遭受的虐待性頭部創傷。

不過，羅伯森強烈堅稱無罪，他表示女兒就醫前已經發燒好幾天，並且曾經跌下床。德州保守派議員、司法改革人士、醫療專業人員都非常質疑有罪判決。他們批評，「嬰兒搖晃症候群」是一種未經證實的診斷，基礎則是過時、準確性可疑的科學研究。另一些醫學專家認為，女童可能死於肺炎併發症，而非羅伯森的虐待。

▲德州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）



羅伯特預計處刑前幾小時，德州2黨議員組成的跨黨派團體，要求延遲處決。他們16日傳喚羅伯森出庭作證，回答關於此案的各種問題，對於這項前所未有的法律行動也表示，「我們很期待歡迎羅伯特來到德州國會大廈，與3100萬德州人一起……終於給予他與真相被聽見的機會。」

德州最高法院也在17日批准了羅伯森死刑的暫緩命令。法官埃文楊（Evan Young）表示，議員們決定傳喚羅伯森，在3個政府部門之間引發衝突，在執行任何處決之前，必須解決這個問題。

路透社指出，德州是全美執行最多死刑的州，如今對於羅伯森案件的爭議，相當不尋常。德州總檢察長辦公室長年爭取執行羅伯森的死刑，目前尚未回應，而德州州長艾伯特（Greg Abbott）則是一直對此案保持沉默。