2歲女兒喝奶突昏迷！高雄夫妻衝派出所　警車鳴笛2分鐘送到醫院

▲▼林姓夫妻的2歲的女童，因喝奶時突然昏厥失去意識，開車行經派出所前，下車請求警方支援，警方協助開道送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

日前一對林姓夫妻抱著年僅2歲的女童奔進自強路派出所，兩人神色驚慌地向警方表示，女兒喝奶時突然昏厥失去意識，無論怎麼呼喊：「寶貝！寶貝！」都沒反應，見此情況，兩人趕忙抱著女兒坐上車，要將其緊急送醫救護治療，行經自強派出所時，兩人急向警員求助，並在警方鳴笛協助下，兩分鐘就抵達醫院。

夫婦兩人開車經過自強派出所時，丈夫趕緊向派出所員警求助，遂下車詢問員警最近的醫院路線，並慌張地表明女兒喝奶時突昏迷，請求警方協助需緊急送醫治療，警員鄭英傑、車昱樺聽聞後，隨即將焦急的母親及女童引導上警車，並開啟警報蜂鳴器緊急開道護送，讓原本需要5分鐘的路程，不到2分鐘就平安順利抵達大同醫院，將女童交由醫護人員進行救護診療。

倆夫妻見女兒甦醒，激動地感謝員警即時幫忙開道救援，才能夠第一時間將寶貝女兒送至醫院接受治療，第一次碰到這種情況，真的是把夫妻倆嚇得手足無措，所幸自強警當機立斷協助開道送醫，如此具同理心的服務，令倆夫妻萬分感激，直喊：「謝謝你們，救回我的寶貝！」