　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2歲女兒喝奶突昏迷！高雄夫妻衝派出所　警車鳴笛2分鐘送到醫院

▲▼林姓夫妻的2歲的女童，因喝奶時突然昏厥失去意識，開車行經派出所前，下車請求警方支援，警方協助開道送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼林姓夫妻的2歲的女童，因喝奶時突然昏厥失去意識，開車行經派出所前，下車請求警方支援，警方協助開道送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

日前一對林姓夫妻抱著年僅2歲的女童奔進自強路派出所，兩人神色驚慌地向警方表示，女兒喝奶時突然昏厥失去意識，無論怎麼呼喊：「寶貝！寶貝！」都沒反應，見此情況，兩人趕忙抱著女兒坐上車，要將其緊急送醫救護治療，行經自強派出所時，兩人急向警員求助，並在警方鳴笛協助下，兩分鐘就抵達醫院。

夫婦兩人開車經過自強派出所時，丈夫趕緊向派出所員警求助，遂下車詢問員警最近的醫院路線，並慌張地表明女兒喝奶時突昏迷，請求警方協助需緊急送醫治療，警員鄭英傑、車昱樺聽聞後，隨即將焦急的母親及女童引導上警車，並開啟警報蜂鳴器緊急開道護送，讓原本需要5分鐘的路程，不到2分鐘就平安順利抵達大同醫院，將女童交由醫護人員進行救護診療。

▲▼林姓夫妻的2歲的女童，因喝奶時突然昏厥失去意識，開車行經派出所前，下車請求警方支援，警方協助開道送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

倆夫妻見女兒甦醒，激動地感謝員警即時幫忙開道救援，才能夠第一時間將寶貝女兒送至醫院接受治療，第一次碰到這種情況，真的是把夫妻倆嚇得手足無措，所幸自強警當機立斷協助開道送醫，如此具同理心的服務，令倆夫妻萬分感激，直喊：「謝謝你們，救回我的寶貝！」

ET快訊
15歲少年撞死3人進少觀所　今日三餐菜色曝
殺了哈瑪斯領袖還不夠！　以色列「終極目的」曝光
25歲妹當街變「喪屍」　全身顫抖嚇壞路人
下半天「2地變天」！　下周颱風可能路徑出爐
哈瑪斯領袖死後「手指被切下」驗DNA！　頭部中彈亡
台灣大賽今大巨蛋開打　賴清德發願：在總統府迎接「統一獅」到來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

15歲少年無照撞死3人進少觀所！今日三餐菜色曝：午餐吃泰式打拋豬

交40萬給襯衫男險遭搶...台中婦狂逃　真相曝光：休假警逮車手

2歲女兒喝奶突昏迷！高雄夫妻衝派出所　警車鳴笛2分鐘送到醫院

涉賄遭起訴後300萬交保！雲林議長黃凱露倦容：將請假處理哥哥後事

台南學甲88槍擊案！槍手有逃亡大陸事實　法院裁定延押2個月

西瓜刀砍父左膝見骨「走路要靠助行器」　桃園逆子下場曝

不爽17歲兒！悍母撂男友談判...超商亂鬥3人受傷　3童全程觀戰

講效率！「淫女菜單」LINE選妃翻牌　老司機包車⋯短褲爆乳妹直送

42歲女山友南投無雙吊橋墜谷2百米亡　直升機吊掛下山

找到了！男茂林登山看日出「失聯3天」　溪谷遇山友赤腳獲救

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

樹林重機撞「違規穿越行人」　20歲女友甩飛、男路人不治

15歲少年無照撞死3人進少觀所！今日三餐菜色曝：午餐吃泰式打拋豬

交40萬給襯衫男險遭搶...台中婦狂逃　真相曝光：休假警逮車手

2歲女兒喝奶突昏迷！高雄夫妻衝派出所　警車鳴笛2分鐘送到醫院

涉賄遭起訴後300萬交保！雲林議長黃凱露倦容：將請假處理哥哥後事

台南學甲88槍擊案！槍手有逃亡大陸事實　法院裁定延押2個月

西瓜刀砍父左膝見骨「走路要靠助行器」　桃園逆子下場曝

不爽17歲兒！悍母撂男友談判...超商亂鬥3人受傷　3童全程觀戰

講效率！「淫女菜單」LINE選妃翻牌　老司機包車⋯短褲爆乳妹直送

42歲女山友南投無雙吊橋墜谷2百米亡　直升機吊掛下山

找到了！男茂林登山看日出「失聯3天」　溪谷遇山友赤腳獲救

TPOC報告曝「祖國論」綠營聲量衝第一　白營高峰皆與柯文哲案情有關

國道大型車「10個月內54起死亡車禍」　逾65%分心疲勞駕駛

大蛇丸玩滑水道「像噴的」炸出大水花！　網：以為深水炸彈來了

菜價飆改吃「1食材」　市場價曝！他驚呼太神：20年前的物價啊

15歲少年無照撞死3人進少觀所！今日三餐菜色曝：午餐吃泰式打拋豬

交40萬給襯衫男險遭搶...台中婦狂逃　真相曝光：休假警逮車手

黃舒衛／半導體聖光「一個人的武林」　商用不動產陷窄基指數風暴

第一代老闆遠從河南來台！苗栗飄香超過35年牛肉麵老店在地人超愛

清理廚房「多1步驟」避免電器損壞！台電曝3點超重要：不能黑白用

2歲女兒喝奶突昏迷！高雄夫妻衝派出所　警車鳴笛2分鐘送到醫院

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

即／苗栗華夏海灣塑膠「機台起火」　濃煙狂竄畫面曝

民眾違停買東西　警拔槍攔查

男醫院前被撞！求救急診室被冷回「去打119」

撞死3人少年首餐吃滷棒腿+滷蛋便當

救護車執勤遭檢舉「未禮讓行人」吃罰單　

15歲少年撞死3人前　IG發文：東湖人等等見

國1八堵段火燒車！司機衝上前滅火救43人

雲林議長認收賄　交保300萬

獨／違規過馬路遭撞亡　母痛哭一夜認屍

女登山客無雙吊橋墜谷亡！遺體由直升機運下山

更多熱門

相關新聞

屏東兩自小貨車對撞 3傷送醫

屏東兩自小貨車對撞 3傷送醫

周姓男子駕駛自小貨車行經屏東縣新園鄉義仁路時，逆向與陳姓男子駕駛自小貨車發生相撞，造成兩車3人受傷，區的東港警分局獲報會同消防人員處理，將傷者分別送醫治療，均無生命危險，警方酒測，周男酒測值嚴重超標，訊後將依公共危險罪嫌送辦。

結婚70年老伴過世　屏東94歲阿伯傷心離家

結婚70年老伴過世　屏東94歲阿伯傷心離家

杜絕大型車輛違規　里港警強力取締

杜絕大型車輛違規　里港警強力取締

大型貨車今年釀8死198傷　屏警連3天專案取締違規

大型貨車今年釀8死198傷　屏警連3天專案取締違規

台東超級鐵人三項+活水湖長泳登場　連2天交管

台東超級鐵人三項+活水湖長泳登場　連2天交管

關鍵字：

女童昏厥夫妻警察救護

讀者迴響

熱門新聞

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」出現余苑綺…三立曝原因

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面