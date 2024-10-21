觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

▲觀世音菩薩出家紀念日在農曆9月19日，今年國曆是10月21日。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

21日（農曆9月19日）為觀世音菩薩出家紀念日，這天也是非常適合祈福、改運的日子，尤其想要求財、求健康、求智慧、求子、求良緣和求婚姻的人，這天去祭拜觀世音菩薩都很適合，且心誠則靈。

觀世音菩蕯俗稱「觀音媽」、「觀音菩薩」和「白衣大士」等，是四大菩薩之一，為人世間救苦救難，成佛後幫助信徒消災解厄。觀世音菩薩每年有3個紀念日，分別是農曆2月19日的誕辰、6月19日的成道日，以及9月19日的出家日，這3天都會有許多信徒準備供品祭拜。

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而祭拜觀世音菩薩能準備蘋果、水梨、橘子等水果，或發糕、壽桃、壽麵和3杯清茶等供品，此外觀世音菩薩喜歡香水百合、水仙、蘭花，也能準備鮮花帶到廟宇中一起祭拜。

根據《三立新聞網》報導，命理專家高宏寓特別指出，有6種人在觀世音菩薩出家紀念日拜拜最佳，想求財、求健康、求智慧、求子、求良緣和求婚姻，都能到供奉觀世音菩薩的廟宇拜拜祈福。

至於觀世音菩薩的最佳祭拜時間分別是，卯時（5:10-6:50）、辰時（7:10-8:30）、巳時（9:10-10:00）、午時（11:10-12:30）和未時（13:10-14:30）。

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