颶風來襲狗狗被他栓路邊　泡水裡畫面惹憐…飼主最慘關5年

▲一名狠心飼主在颶風米爾頓來襲前，將狗狗棄養在高速公路上，如今他恐面臨最高5年的有期徒刑。（圖／翻攝自X／FHP Tampa）



圖文／CTWANT

美國因米爾頓颶風侵襲，東南各州都遭巨大破壞。在佛羅里達州有一名殘忍的23歲男飼主賈西亞（Giovanny Aldama Garcia），在颶風來襲時將自己的狗狗拴在路邊，牠四肢泡在水裡的畫面曝光後，令眾人感到不捨。而狠心的賈西亞已遭逮捕，依法最嚴重將面臨5年有期徒刑。

綜合外媒報導，上周颶風米爾頓在美國東南各州肆虐，佛羅里達州有民眾發現在75 號州際公路柵欄旁，有一隻狗狗被栓在那無法離開；警方越過草叢走上前，發現狗狗被栓在柵欄邊，牠的四肢都泡在水裡面，看到陌生人靠近緊張地吼叫，看起來相當可憐。

警方把狗狗救走後，沒多久找到牠的飼主，是一名23歲男子賈西亞，他遭到檢查官洛佩茲（Suzy Lopez）指控嚴重虐待動物，屬於3級重罪，已於周一被逮捕。賈西亞被偵訊時，他坦言在颶風來臨前，開車前往喬治亞州的途中，直接把狗狗留在75 號州際公路上。

洛佩茲表示，賈西亞說出會棄養狗狗，是因為他沒有找到領養他的下一位主人，對此她嚴厲譴責賈西亞的行為。賈西亞在周二以美金2500元（約新台幣8萬元）獲得保釋，但洛佩茲指出，依照當地的法律，虐待動物最嚴重被判處5年有期徒刑，且不會把狗狗還給他。

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