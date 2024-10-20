中44億樂透大獎！英男買豪宅保時捷　10年後近況曝光

▲英國男子中樂透，買車、買房，10年後近況曝光。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦男子羅特（Neil Trotter）2014年中樂透大獎，只花了10英鎊就抱回1.07億英鎊（約新台幣44.76億元）。時隔10年至今，他的近況也曝了光，用這一大筆錢打造自己的賽車隊，買下保時捷等多輛豪車以及附有湖泊的豪宅。

每日郵報、太陽報等報導，羅特在中樂透之前是一名汽車維修員，對賽車非常有興趣，但因工作繁忙無法追求心中熱愛的賽車。在2014年得知中大獎的那晚，羅特與女友奧塔維（Ottaway）一起核對樂透號碼，女友立刻尖叫歡呼，羅特也告知父親此事；羅特立刻辭去原本汽車維修的工作，女友隔日也向公司辭職。

羅特中樂透獲得大筆獎金成為富翁之後，買房、買車，但他不免歷經一段「只剩下錢」的日子，找不到生活目標，一整天待在家裡看電視，感到相當無趣。

不過隨著時間過去，羅特的心也慢慢沉澱下來，時隔10年至今，他擁有自己的賽車隊Chameleon Motorsport以及多輛豪車，包括保時捷、捷豹等，幫妹妹買房子、幫女兒買小馬，並購入一座占地500英畝、附帶多個湖泊的莊園，親自動手整修，把這一切收拾成自己想要的樣子，對於自己的新家感到無比自豪。