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社會 社會焦點 保障人權

擋豪宅車道5天！住戶挨罰125萬　輸官司怒嗆：社區集體霸凌

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區一處別墅的1名張姓住戶，將車庫大門改向，引發大多數住戶不滿，管委會勸阻無效，把鐵鍊、盆栽放在張的車庫大門，張便把車停在社區大門車道，作為反制，結果造成社區所有住戶都無法出入，管委會依規約罰款155萬，張姓住戶拒絕後，社區管委會提告，法院一審判張要付罰款145萬元，二審則改判要付罰款125萬元。

針對判決結果，該住戶無奈說，「該罰就罰」，但也反嗆「社區集體霸凌，沒意思啦」。

▲▼台中有住戶將車擋在豪宅車道口，被法院判賠125萬元，被告氣憤說，社區集體霸凌沒意思啦。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台中張姓住戶將車擋在豪宅車道口，被法院判賠125萬元，被告氣憤說，社區集體霸凌沒意思啦。（圖／ETtoday資料照）

管委會表示，被告住戶把自家車庫位置從馬路邊改到社區出入口旁，還將社區圍牆打掉，嚴重影響其他住戶出入安全，超過三分之二的住戶反對，結果該住戶竟把車停在車道口，讓大家都無法出入。

管委會指出，該住戶已多次將車子擋在車道口，不但上班的不能上班，接小孩的也不能接，曾經報過警，但警方以該處屬於私人土地為由，無權介入，因此依規約對該住戶開罰155萬，但對方拒繳罰款，管委會只好提告。

▲▼台中有住戶將車擋在豪宅車道口，被法院判賠125萬元，被告氣憤說，社區集體霸凌沒意思啦。（圖／ETtoday資料照）

台中地方法院今年3月判決，該管委會依社區規約第6條第19項，住戶明知不得占用公共設施，經勸導而不立即回復原狀或遷移至適當位置，得處以1小時10000元罰款，未滿1小時以1小時計算，並得連續開罰，認定管委會開罰有理，張姓住戶要支付罰款145萬元。

台灣高等法院台中分院日前二審出爐，算出張姓住戶大約停放125個小時，改判他要支付罰款125萬元。

張姓住戶一接到媒體詢問電話氣憤的說，「我都還不知道結果，你們怎麼知道？」「是不是社區主動通知的？有需要這樣嗎？」「有需要聯合霸凌、二度傷害我嗎？」

他不滿的說，管委會拿公款聘請律師，欺侮他1人，現在的法院不主持正義，只會選擇多數方那邊，最後大感無奈，丟下一句「該罰就罰」。

▲▼台中有住戶將車擋在豪宅車道口，被法院判賠125萬元，被告氣憤說，社區集體霸凌沒意思啦。（圖／ETtoday資料照）

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