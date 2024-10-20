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賴清德談金鐘59：讓「台流」成為世界潮流　是接下來努力方向

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》許瑋甯 。（圖／記者李毓康攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》許瑋甯 。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮19日晚間順利落幕。總統賴清德表示，政府與產業界攜手合作，持續輔導和獎勵創新的內容創作，讓好的點子與想法，可以有成長的機會。讓 「台流」成為世界的潮流，是接下來我們要一起努力的方向。

賴清德表示，金鐘59在圓滿落幕，從廣播、節目到戲劇，台灣的傳播產業逐漸深化，內容也越來越多元。他說，政府也與產業界攜手合作，持續輔導和獎勵創新的內容創作，讓好的點子與想法，可以有成長的機會。讓 「台流」成為世界的潮流，是接下來我們要一起努力的方向。

賴清德指出，社會劇《八尺門的辯護人》，一共抱回7個獎項，成為本屆大贏家，以美麗島事件為背景的《鹽水大飯店》也榮獲迷你劇集（電視電影）導演獎。

賴清德表示，台上一分鐘、台下十年功，國人熟悉且連兩天獲獎的苗可麗、與許效舜、澎恰恰，長期耕耘幕前，這屆都獲得綜藝節目主持人獎肯定。

▲第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮， 戲劇節目獎，有生之年。（圖／記者李毓康攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮， 戲劇節目獎，有生之年。（圖／記者李毓康攝）

賴清德說，台灣擁有的自然美景，透過鏡頭和編劇的捕捉，成為精采動人的節目。旅遊實境節目《上山下海過一夜之極島台灣》獲得益智及實境節目獎、程紀皓導演執導的《群山之島與不去會死的他們2 》榮獲人文紀實節目獎跟節目攝影獎、節目類聲音設計獎，都是最好的證明。

賴清德說，在上週落幕的廣播金鐘獎，也持續創新，在今年開始納入早已在大家身邊、陪伴大家的Podcast，讓這個獎項更包容、也更貼近你我的生活。

最後賴清德表示，恭喜所有得獎人，以及所有在幕前幕後為理想、為傳播媒體產業付出的每一位朋友。自由的土地會激發更多的創意，民主的空間可以包容多元的想法。生活在這座島嶼上，我們會持續期待，更多令人讚不絕口的好內容不斷產出。

▲第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮， 戲劇節目女主角獎，楊貴媚/有生之年。（圖／記者李毓康攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮， 戲劇節目女主角獎，楊貴媚/有生之年。（圖／記者李毓康攝）

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