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快訊／雨彈升級「3縣市豪雨特報」　國家警報響！大雷雨襲1地

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▲部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面及東北季風影響，中央氣象署今(19日)下午17時10分針對3縣市發布豪雨特報，北北基雨勢升級，預計降雨持續到明天清晨。氣象署也對基隆市發布大雷雨即時訊息和災防告警。

氣象署表示，東北風影響，易有短延時強降雨，今晚基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲▼3縣市豪雨特報。（圖／氣象署提供）

▲3縣市豪雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署下午17時25分也針對基隆市發布大雷雨即時訊息和災防告警，持續時間至18時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今日至明清晨鋒面通過及東北季風增強，氣象署預報，今天下午起北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、台灣東北部及大台北轉為有短暫陣雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

另北部、東部、東南部局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

豪雨特報
影響時間：19日下午至20日晨
豪雨：基隆北海岸、台北市山區

大雷雨即時訊息示警區域
基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區

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