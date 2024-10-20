恐有颱風　最新預報「台灣上空路線很多條」

▲最新歐洲數值模式系集預報，「台灣上空路線多了很多條」。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專分享最新歐洲數值模式系集預報，並提到，「台灣上空路線多了很多條」，確實要注意，但還不用太緊張，因為還有很多天，知道颱風活躍機率高，要多追蹤就好啦。至於是否可能有颱風生成，中央氣象署預報員林定宜表示，還要再觀察。

氣象署說，今天清晨東北季風持續增強，迎風面的基隆北海岸、東北部、東部及大台北地區降雨較廣而明顯，有短延時強降雨，並有局部短延時大雨或豪雨發生，北部、東南部也有局部短暫陣雨；白天起東北季風持續影響，但水氣有稍減的趨勢，基隆北海岸、桃園以北及東北部轉為有局部短暫雨，東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周一到周二東北季風稍減弱，水氣會少一點；周二晚到周三東北季風再增強，北部、東北部降雨再增多。

林定宜說，周四至周六東北季風加上熱帶性低氣壓外圍雲系影響，北部、東北部較易下雨，東北部有持續局部大雨機率。

至於最近是否可能有颱風生成，林定宜分析，菲律賓東方海面到關島附近為大低壓帶，熱帶系統中心生成位置、發展強度及路徑不太確定，還有待觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書分享最新歐洲數值模式系集預報，並提到，台灣上空路線多了很多條，確實要注意，但還不用太緊張，因為還有很多天，預報還有變動空間，現在擔心起來還太早，知道颱風活躍機率高，要多追蹤就好啦。