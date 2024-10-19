販賣機卡住故障！　美男照買彩券「意外中2.9億」嗨翻

▲ 美國一名男子透過彩券販賣機買彩券，卻因為機器故障，意外中大獎。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

美國伊利諾州一名男子日前透過彩券販賣機購買彩券，但是遇到狀況，因為機器故障，無法設定他想買的玩法，只好選擇當下的模式類別，沒想到因此中了頭獎，獎金高達920萬美元（約2.9億元新台幣），讓他目瞪口呆。

據《UPI》報導，這名選擇匿名的男子分享，他的中獎經驗始於一次去珠寶店買東西，「那是平凡的一天，就和平常一樣」，他打算去珠寶店，並決定買一張彩券，然而在使用彩券自動販賣機時，發生了一些麻煩事。

男子指出，他原本想買一張不同玩法的彩券，但機器卻卡在伊利諾州所出的樂透（Lotto）上，讓他感到沮喪，「到底怎麼回事？機器不給我想要的玩法」，最後只好勉為其難，買了一張樂透。

令人意外的是，該彩券最後讓男子獲得920萬美元獎金，「開獎後的隔天早上，我在機器上掃描彩券，看看是否有中獎」，當機器顯示出920萬美元獎金時，他簡直不敢相信，同時將這個結果告訴妻子，對方也完全說不出話來。

如今回想起來，男子原本對故障的機器感到憤怒，卻陰錯陽差中大獎，他對這樣的結果非常感激。事實上，該頭獎是今年樂透遊戲中的第2大獎金，僅次於2月中獎者的1040萬美元。

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