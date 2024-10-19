　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

販賣機卡住故障！　美男照買彩券「意外中2.9億」嗨翻

販賣機卡住故障　美男照買彩券「意外中2.9億」嗨翻

▲ 美國一名男子透過彩券販賣機買彩券，卻因為機器故障，意外中大獎。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

美國伊利諾州一名男子日前透過彩券販賣機購買彩券，但是遇到狀況，因為機器故障，無法設定他想買的玩法，只好選擇當下的模式類別，沒想到因此中了頭獎，獎金高達920萬美元（約2.9億元新台幣），讓他目瞪口呆。

據《UPI》報導，這名選擇匿名的男子分享，他的中獎經驗始於一次去珠寶店買東西，「那是平凡的一天，就和平常一樣」，他打算去珠寶店，並決定買一張彩券，然而在使用彩券自動販賣機時，發生了一些麻煩事。

男子指出，他原本想買一張不同玩法的彩券，但機器卻卡在伊利諾州所出的樂透（Lotto）上，讓他感到沮喪，「到底怎麼回事？機器不給我想要的玩法」，最後只好勉為其難，買了一張樂透。

令人意外的是，該彩券最後讓男子獲得920萬美元獎金，「開獎後的隔天早上，我在機器上掃描彩券，看看是否有中獎」，當機器顯示出920萬美元獎金時，他簡直不敢相信，同時將這個結果告訴妻子，對方也完全說不出話來。

如今回想起來，男子原本對故障的機器感到憤怒，卻陰錯陽差中大獎，他對這樣的結果非常感激。事實上，該頭獎是今年樂透遊戲中的第2大獎金，僅次於2月中獎者的1040萬美元。

延伸閱讀
好市多家庭卡莫名被升黑鑽！她曝店員「續約話術」　一票苦主喊：感受上很不好
傳家境優渥？15歲無照少年生父「職業曝光」　還兼新店某宮廟創辦人
病患器官摘到一半「竟復活」！　他慘躺手術台痛苦落淚

ET快訊
柯震東奪迷你男配！「我帶了老婆來」當眾獻吻放閃45秒
兇版王心凌突宣布停更！　穿比基尼曬「超兇車頭燈」
快訊／罕見挑戰「性與愛」作品　苗可麗奪迷你劇集女配角獎
快訊／柯震東首次入圍　奪迷你劇集男配角獎
楊謹華「沒走紅毯」進場被點名！禮服正中間挖空超辣
金鐘／姚淳耀搭鍾佳播合體「致敬5台劇」！　狂切換聲道台下笑翻
金鐘／許瑋甯難得放閃邱澤！
快訊／金鐘人氣戲劇節目獎出爐！
林依晨紅毯罕露深V　「東西半球見客」
金鐘紅毯8美！　郭雪芙上開下衩辣翻
金鐘紅毯8帥！女星挖空我也挖　曾敬驊「炸出六塊肌」
快訊／北北基豪雨特報！雨勢強襲
林心如紅毯「胸上大U挖空」！
鄭元暢「墨鏡＋超誇太平洋肩」登場　網一看：戶愚呂？
快訊／高雄88快速道路　1人噴飛摔落橋下命危
賈靜雯紅毯激短髮！禮服太深V「半邊外露」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

販賣機卡住故障！　美男照買彩券「意外中2.9億」嗨翻

中國男在日本撞死人！「酒駕逆向」時速破百　檢方：不算危險駕駛

北韓按摩妹被逼提供「特殊服務」！　國營澡堂淪賣淫溫床

路邊玩撞上機車！　5歲弟跌倒下秒「遭貨車輾過」爆頭慘死

大馬80歲阿嬤開車迷路！　狂開百公里到泰國邊境被尋獲

納坦雅胡私人官邸遭襲！　以色列證實：黎巴嫩無人機攻擊

美12歲女童「遭誘拍裸照」絕望自戕！爸爸太愧疚　跟著飲彈走了

搭機目睹男乘客「在嘔吐袋尿尿」！尿完放旁邊　黃色液體流滿地

G7防長會議將登場！　聚焦中東衝突、俄烏戰爭

宮崎機場滑行道「出現金屬反應」疑又有未爆彈！　今晚開挖確認

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

阿KEN.納豆真的好好笑XD　熟悉的組合最對味～

用AI保育生態 中華電信實踐永續發展｜20241018 ET午間新聞

販賣機卡住故障！　美男照買彩券「意外中2.9億」嗨翻

中國男在日本撞死人！「酒駕逆向」時速破百　檢方：不算危險駕駛

北韓按摩妹被逼提供「特殊服務」！　國營澡堂淪賣淫溫床

路邊玩撞上機車！　5歲弟跌倒下秒「遭貨車輾過」爆頭慘死

大馬80歲阿嬤開車迷路！　狂開百公里到泰國邊境被尋獲

納坦雅胡私人官邸遭襲！　以色列證實：黎巴嫩無人機攻擊

美12歲女童「遭誘拍裸照」絕望自戕！爸爸太愧疚　跟著飲彈走了

搭機目睹男乘客「在嘔吐袋尿尿」！尿完放旁邊　黃色液體流滿地

G7防長會議將登場！　聚焦中東衝突、俄烏戰爭

宮崎機場滑行道「出現金屬反應」疑又有未爆彈！　今晚開挖確認

「台南400農漁地景藝術節」地景劇場　移師北門井仔腳瓦盤鹽田

西班牙10億詐欺犯被驅逐出境！移民署禁止入境：台灣非通緝犯天堂

不斷更新／金鐘59戲劇即時得獎名單！　《八尺門的辯護人》獲迷你劇集編劇獎

金鐘獎／苗可麗勇奪迷你女配！　連2天拿獎含淚：上輩子應救了很多人

金鐘獎／柯震東錯愕奪迷你男配！「我帶了老婆來」當眾獻吻放閃45秒

快訊／金髮林書豪TPBL首秀狂轟34分　國王攻破海神主場奪勝

金鐘獎／《唱歌給你聽》連奪3技術獎！　剪接師吐心聲：不是容易的工作

金鐘獎／《八尺人的辯護人》首開胡！比第2名「只險勝100多票」

過了10年坦白⋯　「加害者」他突驚爆：對姜虎東抱歉，不敢上《認哥》

不斷更新／高宇杰追平安、岳政華擠回超前分　兄弟6局4比3統一獅

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

國際熱門新聞

美女學者演講「突露小丁」爆乳搖臀　27秒影片瘋傳

川普：中國若進入台灣　將收額外關稅

雪梨海灘「神秘黑球」化驗結果出爐

南韓：北韓將派「暴風軍團」1.2萬兵力助俄

停車說再見　他再起步狠奪1命

哈瑪斯領袖「手指切下」　頭中彈亡

殺了哈瑪斯領袖還不夠！以色列終極目的曝

美知名設計師遊故宮　「穿太前衛」被驅離！

女童遭誘拍裸照自戕　父太愧疚也飲彈

真主黨齊射火箭　攻擊以色列海法市及其北方區域

日「電鋸殺人情侶檔」！死者生前遭逼吃糞便

道瓊、標普創新高　台積電ADR走跌2.46％

即／日男朝自民黨丟汽油彈　衝進首相官邸

罹癌女因「丈夫買的彩券」　中4千萬改變命運

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

連恩父親現身「哀戚吻愛子照片」

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

Jessi挨轟說謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面