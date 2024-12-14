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掌握罷免尹錫悅關鍵鑰匙！憲法法庭「仍有3人空缺」　在野較劣勢

▲▼南韓憲法裁判所。（資料照／達志影像）

▲南韓憲法裁判所。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國會今（14）日下午表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成通過彈劾，議決書送往總統辦公室、總統官邸、憲法裁判所（憲法法庭），尹錫悅立刻停止總統職務。如今，憲法裁判所只剩下6名法官，還有3名法官處於空缺狀態。對此，南韓國會已推薦3名人選，將儘快進行聽證會，最快月底前補齊9名法官。

根據《韓聯社》、《News1》，在南韓國會通過尹錫悅彈劾案後，如今憲法裁判所必須在180天內完成審理與裁決，一旦裁決國會所通過的彈劾，則尹錫悅的總統職位將立刻被罷免，依法必須在60天內進行總統大選，也因此如今憲法裁判所的9名法官，掌握是否能將尹錫悅罷免成功的關鍵鑰匙。

憲法裁判所官網指出，在全員9名法官中，若要裁決國會通過的總統彈劾案，必需要至少6名法官贊成，才能通過罷免總統。

在9名法官中，其中3人由總統直接任命、3人由大法院長提名、另外3人則由國會選出後提名。

▲▼南韓憲法裁判所。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓憲法裁判所。（圖／達志影像／newscom）

目前仍在位的6名憲法裁判所法官，分別為代理所長文炯培、法官李美善、法官金炯枓、法官鄭貞美、法官鄭亨植、法官金福馨。其餘3人則為空缺狀態，共同民主黨提名鄭桂先（首爾西部地方法院長）、馬恩赫（首爾西部地方法院部長法官）等2位人選，至於執政黨國民力量則提名趙漢暢（律師）1位人選。

南韓國會預計，最快將在月底前完成聽證會程序，順利讓上述3人填補法官空缺，以求尹錫悅彈劾案的辯論、審理、裁決能夠順利進行。

憲法裁判所目前6名法官，文炯培、李美善皆為前總統文在寅提名，政治傾向皆屬進步派（偏共同民主黨）法官金炯枓、鄭貞美皆則為大法院長金明洙提名，政治立場傾向中立偏保守（國民力量）；法官鄭亨植為總統尹錫悅任命，政治立場傾向中立偏保守；而法官金福馨則為前大法院長曹喜大提名，政治立場傾向中立偏保守。

一旦憲法裁判所「9人體制」全員上路，則未來屬於進步派的法官為4人、保守派則為5人，目前是否能順利通過罷免尹錫悅，仍是未知狀態。

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