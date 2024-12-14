入冬最強冷氣團南下！　專家揭蓋毛毯、被子「最佳保暖順序」

▲ 正確將毛毯和被子上下順序蓋好，才能達到好的保暖效果。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，14日號稱入冬以來最強「大陸冷氣團」南下，新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，新竹縣、苗栗縣則有可能下探10度。而面對如此低溫，保暖就更加重要，不僅是外出穿著，睡覺時如何保溫也需注意。對此有日本睡眠專家教授，如何正確將毛毯和被子上下順序蓋好，才能達到好的保暖效果。

日本電視節目《ZIP！》曾請到睡眠專家ヒラノマリ（Hirano Mari）教大家如何正確蓋被子。而她表示，要先分辨被子的材質，一般常見的羽絨被輕且保暖；羊毛被吸濕性強又保溫；聚酯纖維被保暖、耐用；棉被重量適中而吸濕力佳。

由於羽絨被和羊毛被保溫效果更好，所以建議應選擇先蓋被子再蓋毛毯；若家中的是棉被，保溫效果相對較差，可將毛毯蓋在身體與棉被之間，防止人體濕氣被棉被帶走，以保持身體溫度；而聚酯纖維被吸濕性差，睡覺時流汗更易感到濕黏，此時先蓋上毛毯的話，更能達到好的保暖效果。

此外，其實毛毯還有正反面之分，可依照標籤位置判斷，一般來說標籤會縫在正面、毛質較順滑且密度較高，背面則較為粗糙、更有摩擦力，若與被子接觸，2條被子較不容易分離。

延伸閱讀

▸ 外婆「逆齡」被誤認為女嬰媽！她嘆禮貌呢？ 全場看合照驚呼：根本高中生

▸ 男爽約3女開房 竟反被灌醉醒來75萬瞬間沒了

▸ 原始連結