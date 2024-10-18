把女兒交給道士「破貞操」身亡！港迷信母被判刑10年

▲女信徒請道士替女兒驅邪，導致女兒遭性侵殺害。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名道士2019年以「驅邪」為由性侵殺害一名女信徒的21歲女兒，更駭人的是，女信徒明知女兒可能遭性侵，還協助道士購買假陽具。香港法院18日宣判，道士因謀殺、非禮被判無期徒刑，女信徒則因涉協助非禮被判刑10年。

根據港媒報導，現年57歲的女信徒吳馬如賡非常迷信，平常就與道士張子材學習紫微斗數，2017年還讓張子材住進家中，分擔房租。

2018年，吳馬如賡懷疑輕度智障、聽障的女兒吳恩宇中邪，請張子材協助驅邪，經過做法之後，女兒的狀況穩定了下來。

2019年3月，吳馬如賡懷疑女兒又發作了，再次請張子材協助驅邪。但驅邪之後，吳馬如賡卻發現女兒全身是傷，張子材解釋，這是驅邪的一部份，能把「不好的東西打出來」。

2019年8月，張子材告訴吳馬如賡，吳恩宇與靈界的「陰人」性交，為了避免她的陽氣流失，必須進行「破貞操」的法事。吳馬如賡起初有點猶豫，但最後仍被張子材說服，還陪著張子材一起外出購買假陽具。

張子材在假陽具上畫了符咒，接著灌醉吳恩宇，然後就開始做法。吳馬如賡坦言，她原本在房間裡面看，但後來覺得太噁心，就走到門口，有聽見女兒喊幾聲痛，但似乎沒有反抗。

2019年9月，長期受虐的吳恩宇在家身亡，根據法醫證供，她身上的瘀傷、擦傷、裂傷超過80處，並且酒精中毒、早期肺炎，最嚴重的是她頭部的一處傷口，疑遭張子材推去撞牆時所受的傷。

香港法院18日宣判，道士張子材因謀殺、非禮判無期徒刑，死者的母親吳馬如賡因協助或教唆道士非禮判刑10年。