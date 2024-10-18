　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

把女兒交給道士「破貞操」身亡！港迷信母被判刑10年

▲▼少年,青少年,男學生,暴力,霸凌,性侵。（圖／CFP）

▲女信徒請道士替女兒驅邪，導致女兒遭性侵殺害。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名道士2019年以「驅邪」為由性侵殺害一名女信徒的21歲女兒，更駭人的是，女信徒明知女兒可能遭性侵，還協助道士購買假陽具。香港法院18日宣判，道士因謀殺、非禮被判無期徒刑，女信徒則因涉協助非禮被判刑10年。

根據港媒報導，現年57歲的女信徒吳馬如賡非常迷信，平常就與道士張子材學習紫微斗數，2017年還讓張子材住進家中，分擔房租。

2018年，吳馬如賡懷疑輕度智障、聽障的女兒吳恩宇中邪，請張子材協助驅邪，經過做法之後，女兒的狀況穩定了下來。

▲桃園市湯姓男子2020年12月間見鄰居有身障女子獨自徘徊，竟趁機叫進屋內脫去衣褲性侵，剛好被女子母親開門撞見當場飆罵「你在幹什麼？」（示意圖／取自視覺中國CFP）

2019年3月，吳馬如賡懷疑女兒又發作了，再次請張子材協助驅邪。但驅邪之後，吳馬如賡卻發現女兒全身是傷，張子材解釋，這是驅邪的一部份，能把「不好的東西打出來」。

2019年8月，張子材告訴吳馬如賡，吳恩宇與靈界的「陰人」性交，為了避免她的陽氣流失，必須進行「破貞操」的法事。吳馬如賡起初有點猶豫，但最後仍被張子材說服，還陪著張子材一起外出購買假陽具。

張子材在假陽具上畫了符咒，接著灌醉吳恩宇，然後就開始做法。吳馬如賡坦言，她原本在房間裡面看，但後來覺得太噁心，就走到門口，有聽見女兒喊幾聲痛，但似乎沒有反抗。

2019年9月，長期受虐的吳恩宇在家身亡，根據法醫證供，她身上的瘀傷、擦傷、裂傷超過80處，並且酒精中毒、早期肺炎，最嚴重的是她頭部的一處傷口，疑遭張子材推去撞牆時所受的傷。

香港法院18日宣判，道士張子材因謀殺、非禮判無期徒刑，死者的母親吳馬如賡因協助或教唆道士非禮判刑10年。

ET快訊
快訊／3死者家屬怒了！全向15歲少年「提告過失致死」
快訊／偷開車「證明自己」撞死3人　15歲少年送少年法庭了
傳加入富邦？林威助回應了
一次毀了3個家庭！民眾心痛　現場「白桔梗」鮮花哀悼
快訊／家屬重返3死現場　招魂鈴一響…淚崩顫抖
15歲獨子撞殺3人！爸氣炸痛罵後「幫聘請律師」　全程陪應訊
梁云菲爆分手！　突發文離開「好好的說再見」
15歲少年撞死人打給同學　一群人笑比YA
15歲少年撞死3人…父要連帶賠！　外公若涉「2點」也有罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸大媽逛「晚清第一園林」　雙手用力搖！人工製造「桂花雨」惹議

把女兒交給道士「破貞操」身亡！港迷信母被判刑10年

特斯拉FSD將入華…強碰華為新車「尊界」！　余承東：有信心贏

落馬半年　陸前司法部長唐一軍涉賄被捕

陸遊客看到海上「魚雷」漂浮急報警　經鑑定是「甲午戰爭」時遺留

陸2023海外「淘金」增加8.8萬人　年輕人首選月薪3倍「非洲大陸」

北韓修憲將南韓定為「敵對國家」　中國外交部：維護半島和平

陸第3季GDP年增速4.6％　創第6季度以來最低

「換季式」冷空氣！陸低溫0度線進入華北　武漢23日低溫降至8度　

周杰倫族最大贏家！爆紅「粥餅倫」開店面　人潮爆滿畫面曝

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

陸大媽逛「晚清第一園林」　雙手用力搖！人工製造「桂花雨」惹議

把女兒交給道士「破貞操」身亡！港迷信母被判刑10年

特斯拉FSD將入華…強碰華為新車「尊界」！　余承東：有信心贏

落馬半年　陸前司法部長唐一軍涉賄被捕

陸遊客看到海上「魚雷」漂浮急報警　經鑑定是「甲午戰爭」時遺留

陸2023海外「淘金」增加8.8萬人　年輕人首選月薪3倍「非洲大陸」

北韓修憲將南韓定為「敵對國家」　中國外交部：維護半島和平

陸第3季GDP年增速4.6％　創第6季度以來最低

「換季式」冷空氣！陸低溫0度線進入華北　武漢23日低溫降至8度　

周杰倫族最大贏家！爆紅「粥餅倫」開店面　人潮爆滿畫面曝

三商壽自救！現增3億股本周再送件 每股發行價暫訂6.8元

7航空線上旅展！玩墨爾本1.3萬有找　搭日本國際線免費轉乘國內線

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬怒了！全向15歲少年「提告過失致死」

酒駕女撞死人竟盧小小！拒酒測嗆警沒權利　 遭強力壓制逮捕

彰化傳奇「老立仔」辭世！地方人士憶金錢豹槍擊案　3檢1警遭拔官

生死一線！南投吊橋工人墜15m深溪谷　閃過大石摔泥沙地逃劫

台大放寬「申請停休門檻」　最遲期末考命題前可提出

快訊／偷開車「證明自己」撞死3人！　15歲少年送少年法庭了

15歲少年無照偷開車撞死3人　靖娟基金會批：罰則過輕不痛不癢

賴清德總統親臨海巡署艦隊分署　肯定海巡應對中國軍演表現

大陸熱門新聞

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

新婚「護士妻」激戰醫生！　綠帽尪控訴反被虧絕望輕生

海底撈「武松打虎」跨性別網紅發聲明！　原因曝光

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

周杰倫族最大贏家！　爆紅「粥餅倫」開店啦

福建1小學爆轎車衝撞　1死8傷畫面曝光

影／湄洲媽祖回鑾又現鳳凰彩雲

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

全紅嬋假期後臉變圓潤了！她吐原因

陸遊客看到海上「魚雷」漂浮急報警 經鑑定是「甲午戰爭」時遺留

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

中國留學生尋求「代寫論文」遭美遣返

「換季式」冷空氣！陸低溫0度線進入華北 武漢23日低溫降至8度

把女兒給道士「破貞操」身亡！母被判10年

更多熱門

相關新聞

幼兒園狼師毛畯珅二審出庭　瞪媒體態度高

幼兒園狼師毛畯珅二審出庭　瞪媒體態度高

男子毛畯珅涉嫌在母親開的台北市信義區某幼兒園內擔任教保員，2年間染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，一審認定他對6名女童下手，重判有期徒刑28年。案經上訴，高等法院二審17日首度開庭審理，毛男被提訊時，不回應記者的問題，還瞪視媒體，態度高傲。

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

毛畯珅染指20幼童！高院17日開庭

毛畯珅染指20幼童！高院17日開庭

夜店妹遭運將性侵！床單染血衣服消失

夜店妹遭運將性侵！床單染血衣服消失

議長之子造謠立委性侵女助理　拒認罪：網軍擅作主張

議長之子造謠立委性侵女助理　拒認罪：網軍擅作主張

關鍵字：

道士性侵迷信

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

連恩家人正式發聲「我們心碎了」

王必勝傳閃辭轉戰東元集團　東元回應

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面