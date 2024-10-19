反對設置火葬場！彰化二林千人抗議　鎮民：拒當次等公民

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，民眾的遺體必須就近到台中或是南投縣火化，日前縣府選定在芳苑鄉草湖南段228-2地號土地進行火化場開發，土地面積達9.51公頃，完工後可與火化場合為殯葬一元化的園區，不料引發緊鄰的二林鎮民強烈反彈，今(19日)下午超過千人集結在宮廟前連署抗議，希望縣府收回成命，二林鎮長蔡詩傑也表示，以民意看法為主。

▲二林鎮民千人集結反對設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

趙甲里長今天下午2點在圓和宮前廣場，舉辦反對建設火葬場自救說明會，現場超過千人聚集，高舉白布條「拒絕火葬場」、「守護家園健康」，鎮民群情激憤，認為縣府沒有經過民眾溝通就擅自選址，簡直將彰化西南角的居民當成次等公民。

由於趙甲里緊鄰芳苑火葬場預定地不到1公里，民眾大炸鍋，議員張國棟表示，當初議員們大家都同意建火葬場，但就是不能建在鎮民住家隔壁，鎮民表示，二林有中科、有彰化監獄、接下來還有看守所，人數眾多，而且二林的空污已經相當嚴重，又有綠電，如今又要建設火葬場，不僅健康堪慮，還要忍受吵雜的人車，純樸的趙甲里民該何去何從，針對民眾抗議，鎮長蔡詩傑強調，以民意看法為主。

縣府日前指出，芳苑鄉公所於基地旁，正在興建芳苑鄉第一殯儀館，完工後可與本縣火化場合為殯葬一元化的園區，提供民眾完整的殯葬服務。另基地鄰新開闢之台76線延伸線，縣民可利用國道1號、國道3號及台61線之高、快速道路抵達，避開鄰近的村里，減少干擾。

縣府初步完成規劃地點之選定，後續仍有興辦事業計畫、環境監測、環境影響評估等工作需進行，為使民眾理解本案規劃、凝聚地方共識，縣府預定於11月中下旬辦理相關說明會，充分與居民說明及溝通。屆時也將針對鄰近鄉鎮及村里回饋事項完整說明。目前縣府係朝火化收費減免、就業機會之保障及每年地方回饋金三方向進行規劃，希望爭取民眾支持。