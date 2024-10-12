彰化縣深夜證實！全台唯一沒有火葬場終於要蓋了　地點選在芳苑鄉

▲彰化火葬場將設在芳苑鄉。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

全台唯一沒有火葬場的彰化縣，彰化市公所規劃在彰化殯儀館後方，增設禮儀廳、火化場、納骨塔及環保樹葬等等的「彰化藝術生命園區」，但地方里民多次走上街頭反對抗議「拒絕設在大埔」，11日晚間彰化縣多個社群平台群組瘋傳，「火葬場將蓋在芳苑鄉草湖段」，再度引發熱議，縣府深夜證實，已經公告，後續將辦理環評作業。

以下為11日晚間社群瘋傳的po文內容，「縣府推動火化場工作報告，懇請各位議員支持！」，彰化縣火化場設置案，為符合辦理環境影響評估規定，已於113年10月11日正式公告設置地點，並同時發文給彰化縣議會、二林鎮公所、芳苑鄉公所、代表會及鄰近村里、社區。縣府規劃設置地點係以「殯葬一元化」為目標，即希望在園區內提供複合性功能、完整的殯葬設施。經盤點本縣所有殯葬用地，以「區域環境、基地條件、開發規模及地方民意」4大評估因子，篩選出最佳設置地點。

▲彰化火葬場將設在芳苑鄉。（圖／取自Google map.）

縣府擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地進行火化場開發，土地面積達9.51公頃，並已完成遷葬，毗鄰芳苑鄉第一公墓，鄰近區域人口相對稀少，有利於進行後續火化場開發工作，未來可透過大面積綠化來降低視覺衝擊，並可保留未來擴充殯葬設施的空間。

另芳苑鄉公所於基地旁，正在興建芳苑鄉第一殯儀館，近期完工後可與本縣火化場合為殯葬一元化的園區，提供民眾完整的殯葬服務。另基地鄰新開闢之台76線延伸線，縣民可利用國道1號、國道3號及台61線之高、快速道路抵達，避開鄰近的村里，減少干擾。

本案初步完成規劃地點之選定，後續仍有興辦事業計畫、環境監測、環境影響評估等工作需進行，為使民眾理解本案規劃、凝聚地方共識，縣府預定於11月中下旬辦理相關說明會，充分與居民說明及溝通。屆時也將針對鄰近鄉鎮及村里回饋事項完整說明。目前縣府係朝火化收費減免、就業機會之保障及每年地方回饋金三方向進行規劃，來爭取支持。